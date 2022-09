Ce reguli trebuie să respecte preotul acuzat de agresiune sexuală! Visarion Alexa a fost pus sub control judiciar

Magistrații Judecătoresei Sectorului 6 au decis să îl plaseze pe preotul de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Capitală sub control judiciar pentru 60 de zile. Conform legii, el trebuie acum să respecte o serie de reguli stricte, în caz contrar părintele riscă să ajungă, din nou, după gratii.

Ce reguli trebuie să respecte preotul care a agresat sexual o femeie care i se spovedea

a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Decizia dată de Judecătoria Sectorului 6 îl obligă pe parohul de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Capitală să respecte o serie de reguli stricte, conform Codului de Procedură Penală.

Astfel, preotul care a fost acuzat de agresiune sexuală îndreptată asupra unei femei de 37 de ani care i se spovedea trebuie să se prezinte regulat la organul de supraveghere desemnat, adică I.P.J. Giurgiu – Post de Poliţie Joiţa.

De asemenea, el trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat și să informeze organele de supraveghere în cazul în care își schimbă locuința.

În plus, conform , preotul acuzat de agresiune sexuală de o femeie de 37 de ani nu are voie să părăsească teritoriul României doar dacă primește aprobarea expresă a organelor de cercetare penală.

Visarion Alexa are interdicție de a profesa ca preot

Printre alte prevederi impuse de Judecătoria Sectorului 6 cu privire la preotul paroh al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din cartierul bucureștean Militari este menționat faptul că nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală în timpul spovedaniei.

De asemenea nu are, sub nicio formă, voie să încerce să comunice cu fosta lui enoriașă, fie direct, fie prin intermediul altor persoane. De asemenea, Visarion Alexa are interdicție să mai exercite, cel puțin pe perioada controlului judiciar, meseria de preot.

Visarion Alexa, acuzat de agresiune sexuală

Visarion Alexa, un preot cunoscut și parohul de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Capitală a fost acuzat, acum o lună, de o femeie de 37 de ani că ar fi încercat să o agreseze sexual în timp se i se spovedea feței bisericești.

Ieri, pe 16 septembrie, preotul a fost invitat să dea o serie de explicații pe acest subiect și, după ce pare că și-a recunoscut fapta, a fost reținut pentru 24 de ore. În cursul zilei de astăzi, magistrații de la Judecătoria Sectorului 6 au decis să nu păstreze măsura arestării preventive și l-au plasat sub control judiciar.

Explicațiile date de preotul care ar fi încercat să își abuzeze enoriașa în timpul uneia dintre Sfintele Taine au fost însă unele în care Visarion Alexa ar susține că înainte de toate era amic cu femeia.

“Relaţia de duhovnic a fost dublată de o relaţie de prietenie, partea vătămată recunoaşte acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele şi în această relaţie, pe fondul acelei prietenii şi abordări personale, a intervenit şi acest eveniment, incident din aprilie 2022.

Nu a existat o relaţie foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie în ultima zi în care se putea formula plângere şi acesta este un lucru destul de discutabil”, a explicat apărătoarea preotului, conform , susținând că discuția dintre victimă și părintele paroh Visarion Alexa nu a fost însă o .