Ce rudă și-a împrumutat premierul Marcel Ciolacu cu 100.000 euro. A fost consilier personal al ministrului fondurilor europene

Marcel Ciolacu are o familie numeroasă la Buzău, orașul din care este originar. Pe lângă soția Roxana și fiul Filip, premierul mai are și doi frați mai mari. „În familia noastră suntem doar băieți. Mihai Ciolacu, fratele meu cel mai mare, are un băiat pe care îl cheamă tot Mihai.”, a mărturisit Mihai Ciolacu într-un interviu acum câțiva ani.

Nepotul lui Marcel Ciolacu a făcut afaceri cu benzinării și farmacii

Potrivit ultimei declarații de avere, consultată de FANATIK, pe care Marcel Ciolacu a completat-o pe 13 iunie 2023, reiese că premierul a acordat un împrumut în nume personal lui Ciolacu Mihai Cristian, în valoare de 490.000 lei, adică aproximativ 100.000 de euro. Acesta este nepotul lui Ciolacu, fiul unuia dintre frații săi.

ADVERTISEMENT

Despre nepotul lui Ciolacu, presa buzoiană a dezvăluit că deține ca asociat și administrator unic două benzinării în municipiul Buzău, un OMV aflat la Podul Mărăcineni și un Petrom la ieșirea spre satul Spătaru. Și Marcel Ciolacu a deținut o benzinărie în centrul Buzăului, la începutul anilor 2000, împreună cu nașul său, într-o perioadă în care ocupa funcția de viceprimar la Buzău, conform aceleiași surse.

De asemenea, Ciolacu Mihai Cristian mai este asociat în firme prin care își desfășoară activitatea câteva farmacii. Între 2013 și 2015, nepotul lui Marcel Ciolacu a fost angajat în funcția de . În acea perioadă, miniștri au fost Eugen Teodorovici și Marius Nica, membri ai PSD.

ADVERTISEMENT

Eugen Teodorovici a fost senator de Buzău în mandatul 2012-2016. Ultima declarație de avere a nepotului lui Marcel Ciolacu datează din 17 august 2015, el plecând din minister după schimbarea guvernului. În urma protestelor din noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a dat demisia, iar președintele Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un nou guvern.

Nepotul lui Marcel Ciolacu s-a împrumutat cu 28.000 euro de la o firmă

Din documentul consultat de FANATIK reiese că Mihai Cristian Ciolacu deținea, la acel moment, o casă de locuit cu o suprafață de 78 metri pătrați în Buzău din care avea o cotă parte de 48 metri pătrați. Modul de dobândire a fost vânzare-cumpărare rate, iar titularul era firma SC Bavost SRL, înființată la Buzău, care are ca obiect principal de activitate “alte activități de tipărire”.

ADVERTISEMENT

Nepotul lui Marcel Ciolacu nu mai deținea alte bunuri mobile și imobile și nu avea active financiare. În schimb, la rubrica datoriilor, Mihai Cristian Ciolacu a completat că a contractat un împrumut în valoare de 28.000 euro, în 2014, cu scadența pe 10 decembrie 2018, chiar de la firma SC Bavost SRL, titulara contractului de proprietate pe casa din Buzău.

La rubrica veniturilor anuale, nepotul lui Marcel Ciolacu a menționat că a încasat un salariu de 9.264 lei de la firma SC ADR Partener Oil, al cărei obiect de activitate este „comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”. Mihai Ciolacu mai încasase 22.200 lei de la SC Media Expres SRL, o firmă din Brașov specializată în “activități ale agențiilor de publicitate”.

Nepoata lui Marcel Ciolacu e angajată la stat

De asemenea, Mihai Ciolacu a mai încasat un salariu de 15.000 lei de la Ministerul Fondurilor Europene. Din declarația de interese, reiese că nepotul lui Ciolacu era administrator și asociat unic la SC ADR Partener Oil, cu 20 de părți sociale în valoare de 200 lei, și că era acționar, cu 28 de acțiuni în valoare de 290 lei, la firma SC Healthy Med Consulting SRL. Această firmă, specializată în comerț cu ridicata a produselor farmaceutice, a fost radiată în ianuarie 2016.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu are și o nepoată care lucrează la stat, Andreea, fata unuia dintre frații săi. Conform datelor de pe portalul declarațiilor de avere și interese, nepoata lui Ciolacu era, în aprilie 2017, consilier cabinet secretar de stat la Ministerul Culturii, funcție pe care a ocupat-o până în 2018. Din 2020, Andreea Ciolacu a revenit în sistem, fiind angajată pe funcția de consilier la Institutul Cultural Român.

Din 2022, nepoata lui Marcel Ciolacu , ca specialist în dezvoltare organizațională, cu un venit anual de 62.777 lei. De la Institutul Cutural Român, Andreea Ciolacu a câștigat 27.311 lei. Așadar, veniturile totale de la stat ale rudei lui Marcel Ciolacu au fost de 90.088 lei, adică de 7.507 lei pe lună.