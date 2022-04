Câți bani câștigă șefii instituțiilor subordonate Parlamentului. Salarii mai mari decât cele ale deputaților și senatorilor

Cele 19 instituții aflate sub control parlamentar sunt considerate, în multe cazuri, drept un refugiu pentru parlamentari aflați la final de carieră și care primesc un bonus din partea partidelor lor. În alte cazuri, numirea în aceste posturi este o compensație pentru politicieni care nu au obținut un nou mandat în Parlament.

Funcții mai stabile și mai bine plătite

Cele mai râvnite asemenea funcții sunt posturile din conducerile Băncii Naționale, Autorității de Supraveghere Financiară sau Curții de Conturi, unde salariile sunt cu mult peste cei circa 10.000 de lei pe lună net, cât reprezintă .

Cum în multe dintre aceste instituții mandatele sunt mai lungi de 4 ani, oferind o stabilitate mai mare a funcției, nu este de mirare că politicienii renunță insigna de parlamentar și beneficiile aferente pentru o activitate cel puțin la fel de bănoasă.

Politicienii în retragere de la Curtea de Conturi

La Curtea de Conturi, salariul lunar de bază al membrilor conducerii este de două ori mai mare decât în cazul unui deputat sau senator. Astfel, președintele Curții, Mihai Busuioc, fost secretar general al guvernului Grindeanu, are o leafă de 23.920 de lei. Vicepreședinții, printre care îi regăsim pe foștii senatori PSD Vasile Cosmin Necula și Ilie Sârbu, au un salariul de 22.256 lei.

Consilierii de conturi câștigă 21.840 lei, iar printre aceștia îi regăsim pe foștii deputați PSD Ion Călin și Sorin Lazăr, precum și pe Claudia Boghicevici, fost deputat PDL și fost ministru al Muncii. Același salariu îl are și fostul senator PSD Niculae Bădălău, vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi.

Celebrul Florin Iordache a ieșit din politică primind funcția de președinte al Consiliului Legislativ, unde câștigă 21.840 lei. Printre președinții de secție ai acestei instituții se mai regăsesc Toni Greblă, fost senator PSD și fost judecător al CCR, și fostul senator USR George-Edward Dircă, ambii cu un salariu de 16.640 lei.

Renate Weber a devenit Avocat al Poporului din postura de fost europarlamentar ALDE, având un salariu de 21.840 de lei, în timp ce adjuncții săi câștigă 16.640 lei.

Unele instituții aflate sub control parlamentar nu publică pe site-urile lor , astfel încât lefurile de acolo trebuie deduse din declarațiile de avere ale membrilor conducerii. Astfel stau lucrurile și la Consiliul Concurenței, unde președintele Bogdan Chirițoiu a raportat venituri de 230.236 lei într-un an, ceea ce înseamnă că are un salariu de circa 19.100 lei pe lună. Chirițoiu este președintele Consiliului din 2009, funcție pe care a preluat-o din postura de consilier de stat al președintelui Traian Băsescu.

Cele mai mari salarii, la ASF și BNR

Președinte la Autoritatea de Supraveghere Financiară este fostul senator ALDE Nicu Marcu. Acesta are un salariu de nu mai puțin de 40.354 lei pe lună, la care se adaugă indemnizația de membru al Consiliului ASF, ce reprezintă 18.379 lei.

Salarii mai mari decât al lui Marcu au doar cei care conduc Banca Națională a României. Guvernatorul Mugur Isărescu câștigă peste 68.000 de lei pe lună, dintre care 47.678 reprezintă salariul, iar 20.641 indemnizația de membru al Consiliului de Administrație. Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, deputat PSD și ministru de Finanțe în mai multe rânduri, are un salariu de 44.914 lei, la care se adaugă indemnizația de 20.340 lei. Pentru viceguvernatorii Leonard Badea, fost senator PSD, și Eugen Nicolăescu, fost deputat și ministru PNL, salariul este de 40.865 lei, iar indemnizația de 20.324 lei.

În cazul serviciilor de informații se observă diferențe notabile între șefii SRI și SIE, pe de o parte, și cei ai SPP și STS, de cealaltă, ultimii câștigând mult mai bine. Trebuie precizat serviciile de informații, deși se află sub control parlamentar, sunt instituții conduse de oameni desemnați de către președintele României.

Diferențe mari între șefii de servicii

Eduard Hellvig, director la Serviciul Român de Informații, fost deputat și ministru PNL, a raportat un venit anual din salariu de 171.515 lei, ceea ce ar însemna aproape 14.300 lei pe lună. Serviciul de Informații Externe este condus de fostul deputat PSD Gabriel Vlase, care a obținut venituri de 170.514 lei pe an.

Cel mai bine plătit șef de serviciu secret este Lucian Pahonțu, de la Serviciul de Protecție și Pază, cu 317.174 lei, echivalentul a circa 26.400 lei pe lună. Generalul-locotenent Ionel-Sorin Bălan, director la Serviciul de Telecomunicații Speciale, a câștigat 288.075 lei pe an, adică 24.000 lei pe lună. O posibilă explicație pentru salariile mai marei ale șefilor SPP și STS poate fi faptul că acestea sunt conduse de militari de carieră, solda aferentă gradului lor aducându-le salarii mai mari.

Salariul de președinte la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este de 21.840 lei pe lună, în timp ce membrii colegiului CNSAS, în rândul cărora o găsim și pe fostul ministru PDL Sulfina Barbu, au un salariu de 18.720 lei. La Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, salariul președintelui este de 16.640 de lei lunar.

Consiliul Național al Audiovizualului nu are un președinte în funcție în momentul de față, însă ultima persoană care a ocupat postul, Monica Gubernat a raportat în declarația de avere din 2019 salarii care au însumat 124.020 lei. În cazul Societății Române de Radiodifuziune, fostul președinte-director general Georgică Severin, fost senator PSD, a trecut în declarația de avere din 2020 venituri de natură salarială de 252.948 lei, iar Doina Gradea, fost președinte-director general la TVR, 255.305 lei.

Șefii cu cele mai mici salarii

În mass-media de stat, cel mai mic salariu este cel al directorului general al Agerpres, de aproape 10.000 de lei pe lună, un salariu aproape egal având și președintele Agenției Naționale de Integritate.

Tot în rândul celor cu salarii mai mici se află șefii de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (condus de fostul senator PSD Emanuel Gabriel Botnariu), ambii cu venituri de aproximativ 116.000 de lei anual.