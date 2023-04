Ce s-a ales de actorul care l-a interpretat pe Iisus în Patimile lui Hristos, filmul apreciat de milioane de români. Ce face acum

Ce s-a ales de actorul care l-a interpretat pe în pelicula americană regizată și finanțată de actorul Mel Gibson, filmul apreciat de milioane de români. Ce face acum cel care i-a dat viață Mântuitorului.

Ce face și cum arată protagonistul din producția celebră Patimile lui Hristos. Rolul de acum 19 ani i-a marcat întreaga existență

Jim Caviezel, protagonistul din producția celebră Patimile lui Hristos, continuă să fie activ pe scena filmului. Rolul de acum 19 ani i-a marcat întreaga existență, după cum se poate observa din imaginile din mediul virtual.

Actorul are deschisă o pagină pe Instagram, unde publică fotografii de la filmările peliculei din 2004. Vedeta în vârstă de 54 de ani nu este foarte activă în social media, însă cariera sa cinematografică vorbește de la sine.

În anul 2018 l-a interpretat pe Tim Ballard, un autoproclamat activist împotriva traficului de persoane, în filmul Sound of Freedom. Filmul are în prim-plan organizația Operation Underground Railroad (O.U.R.) și presupusa sa misiune de a salva copiii de traficul sexual și sclavie.

Filmul are nota 7.9/10 pe IMDb, mărturisind la un moment dat că rolul său a fost al doilea cel mai important din cariera sa artistică, după Patimile lui Hristos. Producția și-a propus să facă lumină în acest caz.

Ulterior, Jim Caviezel a jucat în thrillerul Infidel în rolul lui Doug Rawlins, care a fost lansat în anul 2020. În plan personal, renumitul actor american este căsătorit cu Kerri Browitt Caviezel încă din anul 1996.

Soția starului este profesoară de limba engleză. În timpul mariajului cei doi soți au adoptat trei copii din China: Bo Caviezel, Lyn Elizabeth Caviezel, David Caviezel. Din păcate, toți au suferit de cancer. Bo și Lyn s-au născut cu o tumoare pe creier, iar David a avut sarcom în stadiu avansat pe picior.

Jim Caviezel, suferință uriașă la filmările din Patimile lui Hristos

Jim Caviezel a trecut printr-o suferință uriașă la filmările peliculei Patimile lui Hristos. Se spune că a fost lovit de fulger și biciuit de două ori din greșeală, motiv pentru care în prezent are o cicatrice destul de mare.

În plus, actorul și-a dislocat umărul din cauza crucii care cântărea 68 de kilograme. Potrivit , aceasta a căzut pe vedetă, în timpul scenelor alegându-se cu pneumonie și hipotermie. După terminarea producției a fost operat la inimă din cauza problemelor suferite.