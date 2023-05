Ce s-a ales de Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au talent. Din ce face bani acum tânărul

Ce s-a ales de concurentul care a pus mâna pe primul trofeu al emisiunii de talent de la Pro TV. Din ce face bani acum tânărul care în anul 2011 a câștigat inimile juraților și a telespectatorilor care l-au votat în număr foarte mare.

Cu ce se ocupă și cum arată Adrian Țuțu, primul câștigător al show-ului Românii au talent. Cum își câștigă veniturile în prezent

Adrian Țuțu a fost desemnat unde a impresionat cu vocea și povestea sa de viață. Tânărul, care la momentul respectiv avea numai 19 ani, a spus cum își câștigă veniturile în prezent.

Fostul participant de la Pro TV a dezvăluit cu ce se ocupă. Timp de 2 ani a locuit în orașul natal, Focșani, dar a venit în București cu forțe proaspete. Din fericire, a reușit să-și împlinească un vis foarte mare și acum are propriul studio de înregistrări.

Continuă să facă muzică și este foarte activ în mediul virtual și pe canalul său de Youtube. Își dorește să devină producător muzical și să fie cunoscut în această branșă. În plus, câștigă și dintr-un studio foto – video.

„Pe plan profesional am reușit să construiesc propriul studio, Mycrewmusic, unde intenționez să fiu producător muzical pentru mai mulți artiști din industrie. Tot aici am ridicat și un studio foto-video pentru marketing online.

Lucrez la ceva material, Pregătesc niște videoclipuri, pe lângă am dezvoltat și o firmă de personalizat și de design interior, tricouri, căni, tablori, canvas, cărți de vizită etc., alături de cel mai bun prieten din copilărie BEST ÎN TOWN.

Am luat o mică pauză din online o perioad, ca să le pot face pe toate așa cum îmi doream, dar în perioada asta am lucrat la foarte multe piese pentru că fără muzică nu pot să stau.

Chiar dacă platformele de muzică se mișcă mai greu, o să vin cu niște lansări frumoase!”, a declarat Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au talent, pentru publicația .

Adrian Țuțu de la Românii au talent, împlinit pe toate planurile

Adrian Țuțu de la Românii au talent este împlinit pe toate planurile și are o relație sentimentală pe care dorește să o păstreze departe de lumina reflectoarelor. Artistul nu a dezvăluit identitatea partenerei de viață și nici nu are poze alături de ea pe Internet.

Fostul concurent de la Pro TV consideră că lucrurile s-au așezat pentru el și merg foarte bine datorită faptului că este liniștit în privat. În felul acesta poate să se concentreze mai mult la piesele la care lucrează.