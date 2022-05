Din ce face bani acum Adrian Ţuţu, primul câştigător de la Românii au Talent. Cum arată în prezent

Emisiunea Românii au talent este acum la sezonul 12 și încă este favorita multor români. Câștigătorul din primul sezon a fost Adrian Țutu.

Cu ce se ocupă acum Adrian Ţuţu, primul câştigător de la Românii au Talent

Adrian Ţuţu a fost cel care a câștigat primul sezon al emisiunii , aceasta interpredând o melodie proprie.

Impresionați au fost cei de acasă atât de vocea sa, cât și de versurile sale. De asemenea, concurentul avea și o poveste de viață plină de greutăți.

Chiar și acum, la 11 ani de la momentul când a reușit să plece acasă cu marele premiu, Adrian Ţuţu se ocupă tot de muzică.

Artistul își promovează noile piese pe rețelele de socializare și a fondat casa de discuri My Crew Music în anul 2015.

Cântărețul care a câștigat Românii au talent se promovează pe Youtube, unde are aproape 85 de mii de abonați. Ultima sa piesă a lansat-o acum cinci luni.

El s-a reîntors în București după cinci ani și a reușit să își vadă împlinit marele vis – acela de a avea propriul studio. Acum, Adrian Țuțu are tot ce și-a dorit din punct de vedere profesional.

Cum a devenit cunoscut “Eminem de România”

Adrian Țuțu a devenit cunoscut după ce a câștigat emisiunea Românii au talent de la Pro TV. La doar 18 ani, acesta a reușit să cucerească inimile juraților, care l-au trimis în etapa următoare.

Atunci a devenit cunoscută și povestea de viață a acestuia. Și-a pierdut părinții în decursul unui an. Mama sa s-a stins cu o zi înainte de Crăciun, după ce a căzut de la balcon, iar tatăl său a decedat căutându-l pe el, pe când avea doar 4 ani.

“Eminem de România” a fost porecla primită de Adrian Țuțu după participarea sa la de la Pro TV.

Acesta a cântat în preselecții „E evident, românii au talent“, iar apoi a impresionat în semifinală cu melodia “Iubiți-vă părinții”.

În marea finală, Adrian Țutu a venit cu piesa “Sunt român, deci pot”, datorită căreia a fost votat de public și a reușit să câștige marele premiu al emisiunii Românii au talent.

Ce a făcut Adrian Ţuţu cu banii de la Românii au Talent

După ce a plătit taxele și impozitele către stat, premiul de 120.000 de euro primit de a ajuns la suma de 100.800 de euro.

Banii i s-au terminat repede cântărețului, care a ajuns rapid în locul de unde a plecat după câștigarea concursului. A investit în piesele sale, în videoclipuri, dar nu a reușit să se impună pe piața muzicală din România.

Nu a vrut să investească într-o casă, ci în cariera sa, decizie care nici acum nu știe dacă a fost cea corectă, după cum mărturisea doar el.

După trei ani în care a locuit în Capitală, Adrian Țuțu a plecat spre meleagurile natale, în Focșani. Toți banii lui s-au dus pe piese, videoclipuri și haine pentru a arăta bine.

Chiar dacă a ajuns iarăși sărac, artistul se declara fericit pentru că poate scrie din nou piese cu mesaj social.

“Uite că m-am întors de unde am plecat! Fără bani, la Focșani! Am preferet să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea e că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la 0”, a spus acesta pe rețelele de socializare.