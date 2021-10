Ce s-a ales de Ana Maria Pantaze, câștigătoarea de la Românii au talent 2019. Din ce face bani acum

Foarte multă lume se întreabă ce s-a ales de femeia în vârstă de 40 de ani. Croitoreasa care l-a cucerit pe Mihai Petre în audiții și pentru care a apăsat golden buzz-ul nu a renunțat la visul ei.

Ana Maria Pantaze a continuat să muncească pentru pasiunea sa, muzica, și a reușit să câștige inclusiv banii din asta, după ce și-a lansat pe piață și prima sa .

Piesa „Visuri la cornete” a apărut în iulie 2020 și a fost extrem de apreciată de cei care i-au urmărit evoluția pe scena emisiunii „Românii au talent”, de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Ce face în prezent Ana Maria Pantaze, câștigătoarea Românii au talent 2019

Melodia, în al cărui videoclip apare chiar ea, este chiar despre povestea ei de viață, aceea că nu a renunțat la visul ei, chiar dacă apropiații îi spuneau că nu va reuși.

Croitoreasa și-a înfruntat fricile pe scena show-ului de la Pro TV, unde în finală a demonstrat că are toate atuurile să primească premiul cel mare.

ADVERTISEMENT

Și de acolo viața Anei Maria Pantaze s-a schimbat radical. S-a axat mai mult pe muzică și chiar a făcut o schimbare completă de look, după ce a renunțat la brunet și s-a făcut blondă.

Ana Maria Pantaze, despre visul de a cânta. Nimeni nu a crezut în ea

nu a avut posibilitatea să-și dezvolte talentul, însă spune că ascultă orice tip de muzică, dar mai ales operă, jazz și clasică. Din lipsă de bani în copilărie a renunțat la balet și dans și s-a îndreptat spre croitorie.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge pe o scenă mare, nu m-am gândit la o carieră în muzică. La 16 ani m-am angajat pentru a mă susţine şi pentru a-mi ajuta şi părinţii.

Mi s-a părut firesc, eu acum văd acest lucru ca pe ceva normal. Sunt şi voi rămâne o fată simplă, nu vreau să mă schimb după tot ce se va întâmpla. Eu îmi câştig banii din acelaşi lucru pe care îl făceam şi înainte, croitorie.

ADVERTISEMENT

Am vrut să-mi fac singură rochia pentru semifinală şi am reuşit. Nici eu nu am crezut foarte mult în mine deoarece în jurul meu sunt multe persoane care au clasă, au şcoală, eu n-am făcut nici şcoală, iar la karaoke era o joacă pentru mine.

Nici acum nu am învăţat notele muzicale, cânt după ureche. Nu mă aşteptam să ajung în finală, nici nu mi-am dat seama.

ADVERTISEMENT

A început lumea să mă recunoască pe stradă, eu mă ascund, pentru mine e ceva nou”, spunea Ana Maria Pantaze de la „Românii au talent”, în urmă cu 2 ani, notează .