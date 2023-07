Ce s-a ales de Andreea Moldovan, fosta ”casnică” de la MasterChef. Ce face acum, după ce n-a mai apărut la TV

Ce s-a ales de Andreea Moldovan, fosta “casnică” de la 2012. Ce face acum, după ce n-a mai apărut la TV. Fosta concurentă a show-ului culinar de la Pro TV muncește enorm și este o prezență constată pe social media.

Ce face în prezent Andreea Moldovan, fosta ”casnică” de la MasterChef. Cu ce se ocupă de când s-a terminat emisiunea

Andreea Moldovan, fosta ”casnică” de la MasterChef, a spus ce face în prezent și cu ce se ocupă de când s-a terminat emisiunea. În 2015 a participat la Sunt celebru, scoate-mă de aici și ulterior, s-a concentrat pe afaceri. Și-a deschis două cofetării în Capitală.

Fosta concurentă este o adevărată antreprenoare de mai bine de 10 ani, după ce o perioadă lungă a lucrat prin multe restaurante. Și-a câștigat primii bani când avea doar 14 ani. Muncește foarte mult pentru pasiunea sa.

De ceva timp are deschisă o afacere cu deserturi delicioare, dulciuri și torturi. Ulterior, a pus bazele celui de-al doilea business și este foarte fericită că lucrurile decurg în direcția potrivită. În plan personal, femeia este căsătorită și are doi copii.

„Am zis că nu plâng deloc la acest podcast, pentru că sunt puternică și cu toate țiglele pe casă (acum) și că pot să vorbesc despre ce iubesc să fac, fără lacrimi în ochi. Dar sunt lacrimi de fericire.

Doar eu știu cum am ajuns aici, de cât am muncit, cât de greu mi-a fost uneori, chiar foarte greu și nu m-am plâns atunci. Doar am plâns de fericire acum. Că sunt aici acum, în punctul acesta al vieții mele și că am realizat atâtea.

Și da, oricât de puternice părem, energia feminină iese la suprafață și ne arată așa cum suntem de fapt: empate și vulnerabile”, a scris Andreea Moldovan pe , după ce a participat la un podcast.

Andreea Moldovan, despre începuturile în bucătărie

Andreea Moldovan a discutat despre începuturile în bucătărie, ”casnica” de la MasterChef aducându-și aminte de perioada în care trebuia să facă 400 de chifle pe zi pentru un restaurant. Le pregătea în propria bucătărie.

S-a antrenat prin joacă încă din adolescență și a depus eforturi uriașe pentru a ajunge în punctul în care este acum. La terapie i se spune că este workaholică, dar asta nu o împiedică să plece în vacanță sau să stea la plajă.

Ultima călătorie a fost în Grecia, la începutul lunii iulie, unde Andreea Moldovan a fost însoțită de familie. de la Sunt celebru, scoate-mă de aici 2015 s-a bucurat din plin de momentele petrecute împreună.