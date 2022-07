Ce s-a ales de Angelica, mama cântăreței Niculina Stoican. Folclorista a acuzat-o pe Maria Ciobanu că a dus-o la sapă de lemn

Angelica Stoican are acum 72 de ani și reprezintă în continuare unul din simbolurile muzicii folclorice românești. Mama interpretei Niculina Stoican este stabilită la Orșova, acolo unde își vede de bătrânețea ei și unde mai cântă din când în când.

Ce s-a ales de Angelica Stoican

Artista are o poveste fabuloasă de viață, una presărată cu bune și cu rele. În anul 2009, mama a fost în centrul unei polemici uriașe, după ce fusese dată afară de la Ansamblul Ciocârlia. A arătat cu degetul spre Maria Ciobanu, cea pe care a acuzat-o, printre altele, că a turnat-o la fosta Securitate.

Declarațiile pe care le-a făcut în urmă cu mai bine de 10 ani Angelica Stoican au creat multe ecouri, muziciana plângându-se de pensia mizerabilă pe care o primise după ce a rămas fără locul ei de muncă, zicea ea, din cauza legendarei Maria Ciobanu. Femeia rămăsese inclusiv fără locuința ei.

Ce s-a ales de Angelica Stoican după acele dezvăluiri șocante? Mama Niculinei s-a retras departe de vacarmul mediatic, la Orșova, conform unor mărturisiri făcute chiar de fiica ei.

„Mama este bine, locuieşte la Orşova şi cântă în continuare. Ea are o mare realizare în viață. Asta îmi doresc să ajung să fac și eu. Să pot să aleg locurile în care vreau să cânt, să susţin concerte pentru fanii mei.

Să nu mai merg să cânt în anumite locuri din nevoia de a supravieţui. Să nu mai fac nici un fel de mic compromis, pe care ar trebui să-l fac la ora actuală, ca majoritatea cântăreţilor de la noi. Mama a ajuns la acest nivel, să poată să meargă să cânte doar unde vrea şi unde îi place”, a dezvăluit Niculina Stoican în anul 2018

Dată afară de la Ansamblul Ciocârlia, s-a ales cu o pensie de mizerie

Interpreta de muzică folclorică a primit o lovitură la care nu se aștepta, în urmă cu mai mult timp. Aceasta a fost dată afară de la Ansamblul Ciocârlia, i s-a luat locuința și a ajuns la o pensie de mizerie, de doar 600 de lei.

Femeia a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune, cu durere în suflet, prin ce clipe cumplite a trebuit să treacă.

Angelica Stoican a lăsat să se înțeleagă că la mijloc a fost mâna Mariei Ciobanu, însă a zis că ea nu a vrut să se răzbune niciodată pe ce i-au făcut.

„Pentru că eu am știut tot ce mi-au făcut, cine, și cum! Nu m-am răzbunat pe nimeni. Nu am cerut despăgubiri. E prea greu jocul în care m-au băgat. Mi-au luat gradele profesionale. M-au degradat în cartea de muncă încât, la ora actuală, femeia de serviciu de la Ciocârlia are acum o pensie de 1200 lei. Iar eu iau 600 lei”, spunea Angelica Stoican,

„Mi-a nenorocit viața la numai 37 de ani”

„Maria Ciobanu era la Ansamblul Ciocârlia. În locul meu a adus-o pe directoarea de astăzi, care se cheamă Steliana Sima. Lucrurile s-au înfăptuit la un spectacol de la Slatina, unde eu am ieşit să cânt. Am avut un mare succes (…)

Mi-a nenorocit viaţa la numai 37 de ani, ea, cu Maria Păunescu, secretara de partid, şi cu Maria Butaciu s-au dus la domnul ministru Postelnicu şi-au făcut tot posibilul să mă dea afară din Ansamblu, pentru că ea avea multe uşi deschise.

Este prima dată când spun acest lucru. Mi-e teamă că timpul trece şi văd că nici autorităţile n-au niciun fel de reacţie, din contră, am avut şi mai mari piedici”, a mai dezvăluit Angelica.