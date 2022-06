Niculina Stoican, mărturie emoționantă în ziua în care Petrică Mîțu Stoian ar fi avut onomastica: ”Au fost lucruri nevăzute”

Interpreta de muzică populară a făcut o mărturie emoționantă în ziua în care regretatul artist ar fi fost sărbătorit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. a rămas cu un gol imens în suflet după moartea colegului de breaslă.

Niculina Stoican, dezvăluiri despre prietenia cu Petrică Mîțu Stoian. Regretatul artist și-ar fi aniversat onomastica

Niculina Stoican și Petrică Mîțu-Stoian au avut o prietenie frumoasă și de lungă durată, mai ales că sunt din aceeași zonă a țării. Cei doi au cântat împreună foarte des și au strâns de-a lungul anilor amintiri și întâmplări plăcute.

„Noi am considerat și o spun cu totul sufletul, cu toată convingerea mea ca om care și-a asumat toată viața ce a spus, am considerat întotdeauna că eu și Petre suntem speciali. Ne-am înțeles întotdeauna din priviri.

Nu numai pe scenă, chiar și dacă am fost undeva și în jurul nostru se vorbea ceva, indiferent de subiect, noi nu trebuia să vorbim, era de ajuns să ne privim și gândeam la fel.

Au fost lucruri nevăzute care ne-au legat, văzute și știute de noi, zona din care am venit. Pentru mine, ca să pot merge mai departe după ce s-a întâmplat, îmi repet în mintea mea că el este plecat undeva și că la un moment dat o să apară, atât.

Noi nu am fost doar prieteni, noi am trecut dincolo de prietenie. Noi am trecut dincolo de prietenie pentru că pe noi ne leagă pământul acesta, iar Mehedințiul este altceva. Nimeni nu are cum să înțeleagă pentru că nu s-a născut aici!”, a spus artista pentru .

Niculina Stoican și Petrică Mîțu-Stoian, uniți de o prietenie sinceră

Niculina Stoian și regretatul Petrică Mîțu-Stoian au avut foarte multe lucruri în comun, pe lângă pasiunea pentru muzică și județul în care s-au născut. Vedeta a considerat mereu că atât ea, cât și solistul sunt speciali.

S-au înțeles foarte bine, chiar dacă uneori erau la distanțe considerabile unul de celălalt. În plus, cei doi s-au bazat unul pe celălalt, în special în momentele de rătăcire sufletească, de mâhnire sau de tristețe.