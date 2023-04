Ce s-a ales de Geanina Terceanu, ”judecătoarea lui Borcea” din Dosarul Transferurilor. Meseria pe care vrea să o practice după eliberare

Geanina Terceanu, judecătoarea despre care se spune că ar fi avut o aventură cu Cristi Borcea, pe care tot ea îl cerceta în Dosarul Transferurilor, încearcă să revină în sala de tribunal. Geanina Terceanu a ieșit din magistratură în februarie 2016, prin demisie.

Geanina Terceanu vrea să devină avocat, dar a picat examenul din septembrie

Geanina Terceanu (în prezent, Ploeșteanu) , din cauza problemelor pe care le-a avut cu justiția, însă nu există niciun impediment să devină avocat. Doar că pentru acest lucru trebuie să obțină, prin examen, statutul de avocat definitiv și să fie primită într-un barou.

În septembrie 2022, Geanina Terceanu a dat examen de primire în profesie ca avocat definitiv în Baroul București, însă nu s-a descurcat deloc bine. Femeia a obținut doar 48 de puncte din 100 de posibile, ratând răspunsurile la mai bine de jumătate din întrebări.

Cel mai bun punctaj l-a obținut la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat (OEPA) – 16 puncte și la Drept Penal (DP) – 10 puncte, dar a avut rezultate slabe la Drept Civil (DC) – 5 puncte, Drept Procesual Civil (DPC) – 9 puncte și Drept Procesual Penal (DPP) – 8 puncte.

Geanian Terceanu a fost judecător timp de 17 ani

Baremul minim pentru a promova examenul este de 70 de puncte, însă e obligatoriu pentru candidați să ia cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină. Doar 13 candindați din 113 au fost declarați admiși, la examenul din septembrie 2022. Uniunea Națională a Barourilor din România a mai organizat un examen de primire în profesia de avocat, în aprilie 2023, însă numele Geaninei Terceanu nu mai apare pe lista de candidați (unii participanți au solicitat anonimizarea datelor).

Nu este prima dată când Geanina Terceanu încearcă să intre în avocatură. În septembrie 2016, ea a mai picat acest examen, după ce a obținut 40 de puncte la testul-grilă. Rezultatul pare surprinzător de slab, ținând cont că Geanina Terceanu venea după 17 ani petrecuți în tribunale, ca judecător de drept penal.

Totuși, începând cu septembrie 2016, Geanina Terceanu a lucrat, o perioadă, ca judecător la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, unde a fost admisă după un test de verificare a cunoștințelor juridice și un interviu. Tribunalul de Arbitraj reprezintă o alternativă la instanța ”clasică”, unde se pot judeca litigiile civile în care sunt implicate persoane fizice sau juridice, cu condiția ca acestea să fi încheiat, în prealabil, o convenție arbitrală.

Geanina Terceanu, condamnată pentru luare de mită în valoare de 185.000 de euro

Geanina Terceanu a fost condamnată, în februarie 2018, la șapte ani de închisoare în , după ce judecătorii au constatat că aceasta a primit mită de 185.000 de euro de la trei inculpați. Faptele comise s-au petrecut în perioada 2009 – 2012, atunci când Geanina Terceanu era judecător la Tribunalul București. Ea s-a ocupat de dosarul în care frații Becali și Cristi Borcea erau inculpați, iar soluția dată de aceasta a fost de achitare, pe motiv că fapta nu există.

DNA a susținut că Geanina Terceanu a primit bani în schimbul soluției de achitare, așa că au trimis-o și pe aceasta în judecată. Atât ea cât și ceilalți inculpați au primit, în cele din urmă, condamnări cu executare, în Dosarul Transferurilor.

Geanina Terceanu a recunoscut doar parțial că a primit bani de la inculpați, însă a declarat în fața anchetatorilor că soluția pe care a dat-o în dosar a fost cea corectă și că nu a fost influențată de sumele primite. Ea a recunoscut că s-a întâlnit o singură dată cu Cristi Borcea, într-un apartament al acestuia, și că a primit de la acesta suma de 10.000 de euro. Fosta judecătoare a declarat procurorilor că a considerat că banii sunt un cadou de la omul de afaceri.

”Cadoul” de la Cristi Borcea

”I-am explicat că nu se pune problema să vorbim despre dosar. Borcea nu a îndrăznit să îmi ceară o soluție. Am discutat ca doi oameni care trebuiau să-și umple timpul rămas la dispoziție. La finalul discuției din acel imobil, după ce m-am ridicat, mi-a lăsat o sumă de bani în geantă. A spus că mi-a lăsat ceva. Nu am verificat. S-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

Abia acasă am verificat. Nu am povestit nimănui despre suma de bani și nici despre întâlnire. Acasă am constatat că erau 10.000 de euro. Nu am restituit banii, pentru că nu am vrut să reiau legătura nici cu Borcea. Inițial, am crezut că banii erau pentru că ne-am plăcut reciproc, dar a fost doar impresia mea”, a mărturisit Geanina Terceanu anchetatorilor, în legătură cu presupusa idilă cu acționarul dinamovist.

Fosta judecătoare, lăudată pentru conduita din închisoare

În septembrie 2021, Geanian Terceanu a fost eliberată condiționat, pentru bună purtare.

”Astfel, instanța are în vedere faptul că din caracterizarea petentei ce a fost înaintată instanței reiese că aceasta a avut o conduită corespunzătoare pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, a depus eforturi pentru reintegrarea socială, a participat la activități lucrative, educaționale, sociale și psihologice, nu a fost sancționată disciplinar, ci recompensată, astfel că liberarea sa anticipată nu prezintă un pericol pentru colectivitate, în același sens fiind și concluziile comisiei”, se arată în motivarea sentinței prin care fosta judecătoare a fost eliberată condiționat.

Geanina a divorțat de primul ei soț, judecătorul Mihail Valeriu Terceanu și s-a recăsătorit cu Ionuț Ploeșteanu, unul dintre martorii care au dat declarații împotriva ei, în dosar. Cei soi s-au cunoscut pe vremea când el lucra ca taximetrist.

Geanina Terceanu a primit daune morale pentru un accident rutier în care era să-și piardă viața

În 2017, înainte să intre în închisoare, Geanina Terceanu a fost la un pas de moarte, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Mașina condusă de soțul fostei judecătoare a fost lovită frontal de un automobil care încerca să întoarcă pe linie continuă.

Terceanu a ajuns la spital, în stare gravă și a fost operată de urgență, fiind diagnosticată cu ruptură de stern.

Pentru cele 40 de zile de îngrijiri medicale, Geanina Terceanu a primit despăgubiri morale de 50.000 de lei, sumă care a fost plătită de firma de asigurare la care șoferul vinovat încheiase contract. Inițial, fosta judecătoare solicitase daune morale de aproape un milion de lei.