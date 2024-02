Ce s-a ales de Mădălina Crețan, văduva lui Nosfe, la mai bine de un an de la moartea artistului. ”Nici măcar Dumnezeu”

Ce s-a ales de Mădălina Crețan, soția regretatului Nosfe, la mai bine de un an de când a rămas văduvă și o mamă care trebuie să-și crească fetița de una singură? Ce veste a dat fanilor artistului?

Ce a făcut Mădălina Crețan la mai bine de un an de la moartea lui Nosfe

Nosfe a lăsat un gol imens în inima soției sale, atunci când a plecat subit din această lume. Durerea Mădălinei Crețan este tot mai profundă și încearcă să-i păstreze memoria vie partenerului de viață, așa cum știe mai bine. Ce a făcut la finalul acestui weekend?

pe care i le-a descoperit la un moment dat notate în telefon. Se ține de cuvânt, iar duminică a anunțat pe pagina sa de Instagram că tocmai i-a încheiat un concert în memoria lui, alături de colegii din Șatra B.E.N.Z.

Mădălina Crețan îi păstrează memoria vie lui Nosfe

Mădălina Crețan s-a declarat mulțumită de cum a decurs totul, dar în același timp are și o tristețe în suflet că nu a fost rapperul prezent pe scenă. Și-a amintit, totodată, cum l-a încurajat să nu renunțe la muzică, când acesta avea un astfel de gând. Perseverența l-a adus în punctul în care a apărut Șatra B.E.N.Z.

”Nu știu foarte bine cum să vă transpun în cuvinte ce înseamnă evenimentele Șatra de după octombrie 2022 pentru mine. Frustrare amestecată cu mândrie. Tristețe amestecată cu bucurie. Satisfacție amestecată cu ‘de ce acum?’.

Asumare amestecată cu o senzație agresivă de impostor. Și apoi îmi amintesc că a vrut să se lase de muzică și eu l-am rugat să-i mai dea o șansă. Atât. Și șansa aia s-a transformat în @satrabenz . Foarte probabil ar fi făcut-o și dacă nu îl rugam eu să o facă.

Și mai apoi îmi amintesc reacțiile/afirmațiile oamenilor când le vorbesc despre el în care imi spun ‘WOW! Ăsta chiar îți spunea tot!’. Și mai apoi știu că eu sunt datoare să îl țin în viață pe @nosfezilla așa cum sunt datoare să o țin pe IRIS.

Și încă un mai apoi îmi amintesc de toate discuțiile noastre, de faptul că noi am fost o echipă, noi am fost unul și că la sfârșitul zilei, n-o să ne poată lua nimeni, niciodată asta! Nici oamenii, nici Universul, nici macăr Dumnezeu!”, a scris Mădălina Crețan pe

. Era abia sosit acasă de la un concert și s-a prăbușit din senin. Medicii chemați la fața locului nu l-au mai putut readuce la viață și i-au constatat decesul. De asemenea, au ajuns la concluzia că a suferit un infarct.