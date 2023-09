Ce s-a ales de Mihaela Tatu, vedeta TV iubită de milioane de români. Ce face acum celebra prezentatoare, după ce n-a mai apărut la televizor

Puțini sunt cei care nu își amintesc de Mihaela Tatu, acea figură carismatică ce strălucea pe micile ecrane și cucerea inimile telespectatorilor. Avea un farmec unic și o prezență captivantă. Nu era doar o prezentatoare TV, ci o adevărată vedetă apreciată de milioane de români pentru abordarea sa autentică, energie și dezinvoltură.

Unde este Mihaela Tatu, cu ce se ocupă fosta prezentatoare

Dar ce s-a întâmplat cu Mihaela Tatu? Deși a dispărut treptat din fața camerelor, nu a ieșit total din inimile românilor. Vestea retragerii sale din lumea televiziunii a lăsat un gol imens în sufletele telespectatorilor care o iubeau și o admirau.

Totuși, deși nu mai apare la televizor, nu înseamnă că nu face nimic. Comentariile și interviurile recente arată că ea nu a renunțat deloc la carieră. Pur și simplu și-a schimbat domeniul de activitate. Concret, după ce și-a pus amprenta pe emisiunile TV din România cu show-ul “De 3 x femeie” și a devenit una dintre cele mai recunoscute și apreciate prezentatoare din țara noastră, Mihaela Tatu a luat o decizie definitivă. A ales să se retragă din lumea televiziunii.

În anul 2011, ea a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui fibrom uterin, iar în următorii doi ani a ales să exploreze lumea. După întoarcerea sa, a mărturisit că nu s-a mai simțit în armonie cu mediul și televiziunea și că ofertele pe care le-a primit nu au corespuns așteptărilor sale. Așa că acum activează într-un domeniu cu totul nou, acolo unde își poate pune în valoare abilitățile de comunicare.

„Eu nu am dorit să ies din media. Am luat o pauză de doi ani și când m-am întors nu mai înțelegeam nimic. M-am dus cu proiecte pe la diverse posturi tv, doar că formatele mele nu își mai găseau locul.

Iar ceea ce mi se oferea din partea acelor posturi tv nu se potrivea cu mine. Emisiunea pe care eu am realizat-o, De 3 x femeie nu a fost doar un format, la un post tv. A fost însăși viața mea. Acel de 3 x femeie eram eu însămi.

Eu îmi cunosc valoarea în media ca om de radio și tv. Eu știu cât sunt de bună, dar pentru mine a fost cumplită ieșirea din media. Luni de zile nu mi-am găsit locul, sensul. Nu știam încotro să o apuc.

Apoi s-a întâmplat ceva. Am intrat în mediul de business și am văzut ceva, o nevoie pe care mi-am dat seama că pot să lucrez”, a povestit Mihaela Tatu pentru .

Cine este Mihaela Tatu

, a reușit să captiveze publicul larg cu personalitatea ei vibrantă, talentul de a prezenta și abilitatea de a îmbina cu tact profesionalismul cu jovialitatea.

Popularitatea Mihaelei Tatu a venit în urma capacității sale naturale de a se conecta cu publicul, de a-l înțelege și, mai ales, de a-i oferi ceva valoros. Publicul a iubit-o și pentru capacitatea de a transmite autenticitate și emoție reală, fapt care a transformat-o într-o prezență iubită și respectată de către milioane de români.

. De asemenea, aceasta a vorbit și despre procesul prin care a trecut de la statul de om de televiziune la trainer în comunicare.

„Ne naștem cu un temperament pe care reușim să-l ținem sau nu în frâu. Dar la caracter trebuie să lucrăm toată viața noastră. Eu am un soi de spontaneitate și când îmi doresc ceva nu aștept. Acționez. Dar regăsirea drumului a fost cu adevărat un moment de cădere în sine.

În 2006 am început să fac yoga, care înseamnă o anumită mentalitate, gândire, mișcare, respirație. Dar degeaba lucrezi exteriorul, daca psihicul este jos. În perioada respectivă am fost șase săptămâni, în Camino de Santiago mergând pe jos 826 de km.

Acela a fost marele declick pentru mine. Am făcut cunoștință cu toți demonii din mine. Azi, prietenii îmi reproșează că sunt reteasă, că m-am călugărit. Nimic mai fals. Am învățat să am grijă cât și cu cine îmi împart timpul meu, care este foarte prețios. Am cursurile mele. Am din nou un cățel de care care mă bucur. Am vacanțele mele. Anul acesta am fost în Peru. Acum plec în India. Odată cu înaintarea în vârstă îți dai seama că nu mai ai nimic de demonstrat și că tu contezi”, a mai transmis Mihaela Tatu.