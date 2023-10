Ce s-a ales de Nadine de la Şcoala Vedetelor, interpreta de muzică ușoară iubită de milioane de români. Ce face acum artista, după ce a luptat cu dependența de alcool

Vă mai aduceți aminte de Nadine de la Școala Vedetelor? Interpreta de muzică ușoară fascina publicul român în urmă cu două decenii. Prin carisma și vocea sa a reușit să fie o prezență renumită în lumina reflectoarelor, din care s-a retras o dată cu trecerea timpului.

Ce face în prezent Nadine de la Școala Vedetelor? S-a luptat cu dependența de alcool

Nadine Emilie Voindrouh a debutat în lumea showbiz-ului în anul 1995, pe când apărea la TVR , la ”Școala Vedetelor”. A devenit consacrată după ce și-a demonstrat talentul muzical, iar unele dintre piesele care fredonau pe buzele multor români erau: ”Mă gândesc la tine”, ”Honey, honey”, ”Sărutul tău” sau ”Fericirea ta”.

Pe lângă muzică, Nadine Voindrouh a cochetat și cu actoria. A reușit să joace în câteva filme, de exemplu în ”Gunheavy”, în 2008 sau în ”After…” în 2011. De altfel, solista nu a avut cum să treacă neobservată și prin prisma rădăcinilor sale.

Nadine s-a născut în București, dar are și origine africană după tată. Din păcate, pe când avea doar șase ani, . De altfel, vreme de șapte ani a trăit în Statele Unite ale Americii, iar în iunie 2011 s-a căsătorit cu afaceristul român Dragoș Apostolescu.

Și în momentul de față Nadine are o căsnicie cu Dragoș Apostolescu, iar pe lângă rolul de soție, îl îndeplinește și pe cel de mamă. Interpreta are un fiu cu afaceristul român, iar din vara anului 2021 s-a stabilit în Franța cu întreaga familie.

Cum a scăpat Nadine de dependența de alcool

Nadine spune că nu mai este dornică să apară pe micile ecrane, deoarece nu se mai regăsește în lumea showbiz-ului. De alfel, consideră că din cauza celebrității a ajuns să se refugieze în alcool o bună parte din viață.

”A fost coșmarul meu, să devin personajul pe care îl vedeam la colegii de breaslă. Râsul într-un fel, mersul într-un fel, nenatural. Toate ideile, doar ca să dea bine, era în disonanță cu naturalețea fiecăruia. Eu începeam să pun pe mine comportamente care dau bine, haine care nu îmi plac, dar dau bine. Îmi băgam cuvinte în gură doar ca să impresionez. Mă îndepărtam de mine. De aceea unii se refugiază în alcool, de aceea nu le țin căsniciile. Mie nu mi-ar fi ținut căsnicia dacă eram Nadine de la televizor (…)

Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni. Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol (…) Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec. Copilul m-a motivat să mă pun la loc. În plus, m-am regăsit în credință. Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii!”, a declarat Nadine pentru FANATIK.

Cu ce probleme se confruntă Nadine în Franța

Revenită pe meleaguri natale în această vară, Nadine a oferit detalii despre viața sa din Franța. Aici locuiește într-o comună, unde se poate ajunge în 15 minute din Bordeaux, iar o bună perioadă vecinii au crezut că este de etnie romă. Mai mult, a trebuit să le explice că nu toți românii sunt de etnie și că nu locuiesc în corturi, în pofida aparențelor.

”Cei mai mulți dintre ei o țin langa că nu au auzit niciodată diferența dintre «Roumanie și roma», chiar dacă le oferi o serie de argumente. Dar nici eu nu obosesc să-i contrazic! E un pic iritant pentru că ei aruncă cu tot felul de teorii fără să fi încercat măcar să afle cum stau lucrurile.

Când încerci să-mi dai peste nas că locuiesc în cort sau că dorm pe sub poduri, deși am acasă, și apoi te minunezi de inteligența mea, și mă aprind! La un moment dat îți ajunge la os și te mai apucă să le mai spui una sau alta! Lumea a ajuns să mă cunoască, inclusiv cei de la primărie, cam ce hram port, și cei mai mulți îmi spun acum că-i contrazic pe conaționalii lor care spun ce spuneau și ei cu ceva timp în urmă despre români”, a declarat Nadine pentru