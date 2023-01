Nadine a făcut pace cu trecutul, dar încă poartă anumite lupte: „Mă simt întemnițată”

Nadine Voindrouh a debutat în showbiz-ul autohton în 1995, iar de atunci statutul de persoană publică a dus-o către locuri nebănuite. Admiratori, experiențe unice, etape în care a trebuit să apeleze la cunoștințele sale, dar și la curajul din dotare. Totul pentru o viață diferită, una la care ani la rândul a visat și pe care acum o trăiește din plin. Despre „bătăliile” pe care le-a dus, dar și rezultatele pe care a început să le culeagă a povestit Nadine exclusiv pentru FANATIK.

Nadine, în armonie cu trecutul. Se bucură de prezent, dar mai are anumite misiuni de dus până la capăt

Nadine Voindrouh a devenit vedetă la doar 18 ani, odată cu apariția în producția Școala Vedetelor, realizată de Titus Munteanu și difuzată pe TVR1 în 1995. În mijlocul gloriei a renunțat la tot și s-a mutat în SUA, unde și-a luat viața de la capăt.

A revenit în România, și-a întemeiat o familie, dar de mai mult de un an a hotărât să se mute într-un sat din Franța. A mai întâmpinat probleme cu sistemul, fiind că a consumat prea mult, dar cu toate astea, vedeta e împăcată cu alegerea făcută.

În ciuda problemelor cu care populația s-a confruntat în 2022, mai ales a războiului din Ucraina, Nadine spune că în mica ei oază de liniște a fost bine.

„Paradoxal, în ciuda tuturor evenimentelor pe care cu toții le trăim, a fost un an bun pentru că m-a prins în această poieniță, înconjurată de pădure, într-un sat franțuzesc cu șarmul de rigoare. A fost o întâmplare ca noi să plecăm în august și în februarie să se întâmple acest eveniment tragic pe care cu toții îl trăim, războiul.

Și atunci am putut să cenzurez multe dintre informațiile legate de această dramă și să nu îmi pierd mințile, să îmi protejez și copilul, iar noi ca familie să putem rămâne în continuare optimiști și cu o stare bună mentală”, a explicat Nadine pentru FANATIK.

„Nu te poți preface că nu se întâmplă foarte aproape de tine”

Departe de agitație, Nadine s-a concentrat pe familie și pe evoluția sa personală, dar nu i-a uitat pe cei din dragi din România, expuși pericolului.

„Nu a fost ușor, pentru că nu te poți preface că nu se întâmplă foarte aproape de tine. Am familie și prieteni în România, oameni pe care-i iubesc și nu a fost ușor să mă prefac că nu se întâmplă. În schimb, a ajutat distanța și faptul că acest loc idilic.

Așadar, pot spune că în mod paradoxal a fost în continuare un an bun. Am putut să investesc în mine, fără să fiu stingherită de ceva. Să investesc în mine și familia mea, după cum îmi planificasem. A fost un an bun!”, a continuat vedeta.

Nadine e studentă la Universitatea de stat din America

Pentru Nadine nu au existat bariere, iar în anul care tocmai s-a încheiat a fost admisă la Universitatea de stat din America, una dintre cele mai mari realizări ale sale.

„Am intrat la Universitatea de stat din America, unde studiez știința psihologiei. Studiul este la un nivel înalt, am toate manualele updatate la anul curent, lucru care-mi dă o satisfacție teribilă pentru că sunt un om curios și vreau să știu și nu-mi place spoiala pentru că am avut parte de ea mai toată viața.

Am ajuns la vârsta la care nu mai vreau improvizații! Faptul că învăț la acest nivel pentru o profesie care-mi place în mod deosebit, mă umple de bucurie”, ne-a spus Nadine.

Nadine: „De când ne-am mutat, s-a schimbat total viața noastră!”

Faptul că acum locuiește într-un loc nou, a însemnat pentru Nadine oportunitatea de a explora împreună cu familia și de a-și ajuta fiul în vârstă de 12 ani să se dezvolte armonios.

Iar asta este un alt aspect care i-a dus bucurie în 2022, alături de faptul că nu a renunțat nici pentru o secundă la obiectivele de a se „ ancora într-o strategie ce ține de evoluția sa și a familiei sale, și de a trăi intelectual și emoțional la un alt nivel”.

„Sunt recunoscătoare că împreună cu familia, datorită acestei schimbări geografice putem să facem foarte multe excursii, să vizităm foarte multe locuri, să fim împreună altfel decât eram până acum.

De când ne-am mutat, s-a schimbat total viața noastră! Facem altfel lucrurile, iar la sfârșitul zilei avem mai mult timp petrecut împreună și cu lucruri mai de calitate făcute.

Sunt recunoscătoare că Noah, care are 12 ani, poate să se bucure de noi și noi de el, și totodată să dea cu nasul în cultura altor țări”, a declarat Nadine în fața reporterului FANATIK.

Mutarea din România, cel mai mare curaj de care Nadine a dat dovadă

Schimbarea e întotdeauna bine-venită, însă, de cele mai multe ori, vine la pachet cu o doză de frică în ceea ce privește noul. Iar pentru a face față acestor emoții ai nevoie de curaj. Nadine a experimentat o situație de acest gen, iar acum poate afirma cu tărie că a fost cea mai bună decizie pe care o putea lua.

Chiar dacă avea succesul garantat, în 2003 a părăsit țara și a plecat în America. De la luminile reflectoarelor la rolul femeii de serviciu a fost doar un pas, dar Nadine nu își regretă alegerea, chiar dacă la momentul acela avea un album nelansat, pentru care a fost nevoită să plătească mulți bani.

„Cel mai mare curaj l-am avut în 2003, când am plecat din România, deși aveam contracte și un album pe care l-am înregistrat și nu l-am mai lansat.

Mi-am plătit penalitățile contractelor și am plecat din țară și asta a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru mine. Și, totodată, a fost nevoie de curaj pentru că renunțam la un statut social, la niște bani foarte buni și la o viață facilă.

Însă, nu eram deloc în armonie cu viața mea și sunt fericită că am avut curajul la 20 și de ani să las un loc pe un podium pe care te urci atunci când crezi că totul se învârte în jurul tău, mă refer la persoanele publice, să te dai jos și să te duci să speli vase, sau să fii dădacă … mi se pare că am avut cel mai mult curaj atunci, pentru că a fost un curaj calculat”, a explicat Nadine.

Nadine mai duce, încă, lupte interioare

Pentru a ajunge în punctul în care este astăzi, Nadine a dus câteva bătălii chiar cu propria persoană. Este una din puținele persoanele publice care și-a asumat că , dar acum asta a rămas doar o amintire.

Vedeta face tot ce-i stă în putință pentru a ajunge cea mai bună variantă a sa, dar recunoaște că mai are de trecut peste câteva bariere.

„Sunt în armonie cu mine, cu toate câte au fost și câte sunt, nu știu despre cele care vor veni, dar sunt în pace. În schimb, căutările mele sunt continue și lacome pentru că sunt extrem de curioasă și de fascinată de felul în care un gând îmi schimbă comportamentul, rezultând schimbarea de destin.

Căutările mele la nivel personal sunt nu pentru a-mi găsi pacea, pe aceea o am, în schimb, acum, mă simt întemnițată de condiționările firești biologice și psihologie în care fiecare individ e întemnițat, și vreau să ies din ele”, ne-a spus vedeta.

În 2023, Nadine vrea să creadă mai mult în ea și să lase în urmă vorbele rele și criticile pe care le primește din partea oamenilor și pe care consideră că nu le merită.

„Din această pricină, caut să scot de pe mine cât mai multe straturi care nu-mi aparțin, puse de alții, de părerile altora despre mine sau despre cum ar trebui să fie o femeie, sau despre cum ar trebui să fie un om, sau o femeie neagră, o mamă … Iubesc să scap de aceste straturi de pe mine!”, a spus Nadine, în încheiere.