Ce s-a ales de românul care a câștigat 1.4 milioane de euro la Loto. “A fost un moment neplăcut”

Ce s-a întâmplat cu românul care a câștigat 1,4 milioane de euro la Loto, în Irlanda. Câștigul a fost cu mai bine de două decenii în urmă, iar viața bărbatului s-a schimbat radical de atunci.

După ce , viața unui român s-a schimbat foarte mult. În 1999, în timp ce lucra ca barman într-un club din Irlanda, Gabriel Căsăneanu, originar din Bacău, a decis să joace la Loto.

Acesta a jucat cu o liră, însă nu avea să știe ce urmează. Românul a câștigat un premiu în valoare de 1,1 milioane de lire irlandeze, adică aproximativ 1,4 milioane de euro.

Acest câștig i-a adus numeroase avantaje. După patru ani, a revenit în țara natală și a înființat Compania Auto Moto Invest din Bacău, care este reprezentant al mărcii auto Skoda. A construit, de asemenea, și un showroom.

românul a fost destul de mare pentru perioada respectivă. Proiectul pentru o hală întreagă a fost, însă, foarte costisitor, și a avut nevoie și de finanțare de la bancă.

Auto Moto Invest a avut, în primii ani, un boom economic chiar înainte de criza financiară. La puțin timp după ce s-a finalizat investiția, a fost nevoie de a doua hală.

Compania s-a dezvoltat foarte mult în primii ani. Într-un singur an, în 2008, au fost vândute 650 de mașini. În 2010, când criza deja a afectat România, s-au vândut doar 60 de mașini.

În acest moment, compania are trei hale și vinde aproximativ 400 de mașini pe an. În plus, vinde și alte câteva sute de autoturisme second hand.

Mai mult, începând din acest an, va reprezenta, în Bacău, și marca auto MG, produsă de chinezii de la Quantum Auto Max. Compania a fost lansată la finalul lui 2023 pe piața din România.

Gabriel Căsăneanu mai deține și o rețea de spălătorii selfwash din Bacău, care îi aduce venituri destul de mari. În viitorul apropiat, va fi deschisă și a patra spălătorie.

Cifra de afaceri a companiei, care are 38 de angajați, s-a ridicat la 33,5 milioane de lei, iar profitul a depășit 1,1 milioane de lei, în 2022, după cum arată ultimul bilanț.

Ce a pățit Gabriel Căsăneanu după ce a câștigat la Loto

În cadrul unei emisiunii, românul a povestit cum a decis să joace la Loto. Acesta nu avea prea mulți bani în buzunar la acel moment și se afla la cumpărături. A păstrat o parte din bani pentru mandarine, iar restul pentru a pune la loterie.

“Câştigul la loto a venit ca o surpriză în condiţiile în care eram la cumpărături şi mai aveam 2 lire în buzunar. Mi-am propus să îmi iau de o liră mandarine şi de restul am jucat la loterie”, a relatat Gabriel Căsăneanu la emisiune a Ziarului Financiar.

Cu toate că suma de 1,1 milioane de lire pe care a câștigat-o în Irlanda a fost o mare bucurie pentru el, nu la fel au simțit și irlandezii. Aceștia au fost foarte furioși că un român a reușit să câștige acest mare premiu. Reacția oamenilor nu a fost deloc una prietenoasă.

“A fost un moment neplăcut pentru că acolo a fost o reacţie foarte dură împotriva mea. Deja era un val negativ legat de imigranţii din Irlanda la vremea respectivă, aveau chiar un ministru de Justiţie care şi-a propus să elibereze ţara de imigranţi când a preluat mandatul.

Şi au fost două zile de coşmar cu tot felul de demonstrații, că sunt străin, că nu am ce căuta acolo, că eram refugiat, că eram nu mai ştiu cum. A fost o situaţie delicată”, a mai spus omul de afaceri.