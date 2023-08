Ce s-a ales de soția lui Celentano din Las Fierbinți. Ce face acum Iulia Brezeanu, actrița pe care românii n-au mai văzut-o în serialul de la Pro TV

Ce s-a ales de soția lui i. Ce face acum Iulia Brezeanu, actrița pe care românii n-au mai văzut-o în serialul de la Pro TV. Vedeta s-a axat în ultima perioadă pe un domeniu care îi aduce satisfacție.

Ce face și cum arată partenera lui Celentano din celebrul serial Las Fierbinți. Actrița Iulia Brezeanu nu a mai apărut în producția de la Pro TV, unde ar fi bifat numai 4 apariții în cel mai cunoscut sitcom românesc.

Aceasta este pasionată de actorie, însă în ultima vreme și-a îndreptat atenția spre teatru și regie. În plus, este pasionată de bucătărie și de ani buni își urmează visul de a ajunge la Hollywood, unde a avut deja proiecte importante.

Debutul regizoral a avut loc odată cu piesa A Moment of Gravity, pusă în scenă la Theater 68. A jucat până acum în The Violet Hour. A Frame of Mind și The Secret Bonsai. De asemenea, este cunoscută pentru rolul din Fetele marinarului.

Potrivit , soția lui Celentano din serialul Las Fierbinți mai poate fi văzută și în filme precum: The Brain That Wouldn’t Die (2020), Principles of Life (2010), The secret bonsai (2018) sau Eve: the prologue (2017).

Iulia Brezeanu, distribuită în numeroase piese de teatru

Iulia Brezeanu a fost distribuită de-a lungul timpului în numeroase piese de teatru având în vedere că a lucrat cu instituții diverse din Statele Unite ale Americii. A colaborat cu Post5 Theatre Co, Ryan Artists Inc. și The New American Theatre Company.

În momentul de față, lui Celentano din Las Fierbinți, de la Pro TV, lucrează ca manager la Theatre 68 Arts Complex, care este o companie de teatru care are două sedii: unul în Los Angeles și altul în New York.

Nu este o persoană foarte activă pe rețelele de socializare, însă postează de fiecare dată când are proiecte importante sau ceva de împărtășit cu cei care o urmăresc. Ultima postare de pe datează din august 2022.

Este vorba de o imagine realizată la o piesă de teatru în care joacă Iulia Brezeanu. Actrița spune despre sine că este o mare iubitoare de plante și o persoană care adoră să salveze pisicile. În curând, vedeta își va lua drept animal de companie un câine.