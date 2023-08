Ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB înainte de duelul cu CFR Cluj. Dezvăluirea lui Mustață

Se va întâmpla duminică, 6 august, de la ora 21:30, la derby-ul cu CFR Cluj. ce s-a întâmplat la ultimul antrenament de dinaintea meciului.

Ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB înainte de duelul cu CFR Cluj. Detalii explozive

„Este o atmosferă plăcută în vestiar. Eu am vorbit cu toți băieții. Azi a fost o recuperare fizică pentru ei. Au făcut un antrenament ușor, sală și am discutat cu ei și sunt foarte încrezători.

Mă bucură faptul că îi văd cu zâmbetul pe buze și că își doresc ca anul ăsta să ia campionatul. Asta mă bucură foarte mult, atitudinea lor. Discutând și cu Chiricheș și cu Djokovic, doi jucători care țin vestiarul așa cum trebuie, doi jucători cu mentalitate de campioni, pentru că amândoi sunt campioni.

(n.r. – despre returul cu CSKA 1948) Conștienți că au făcut un joc slab, dar mă bucur că au avut atitudine. Am câștigat, sunt și meciuri bune și meciuri rele. Nu poți juca bine constant. Dar mentalitatea lor e una de învingatăori și e important că vor intra în teren cu gândul la victorie.

(n.r. – Tavi Popescu cum e?) Am stat de vorbă și cu Tavi. Mi-a zis că trece printr-o perioada mai grea, dar speră să mai dea 1-2 goluri la următoarele meciuri și să își intre în mână așa cum a fost anul trecut”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Pierderi după meciul cu CSKA 1948

Deși a obținut calificarea în turul 3 preliminar al Conference League, după 4-2 la general cu CSKA 1948 Sofia, Elias Charalambous a pierdut doi jucătorii. Băluță și Miculescu după cum a anunțat Mihai Stoica.

„Am sperat să terminăm fără accidentări, dar nu am reuşit. Stare jalnică, cel mai prost teren pe care am jucat vreodată, plin de gropi. Băluţă are o problemă… să vedem, are dureri la coaste, în timp ce la Miculescu ori este o problemă musculară, ori ceva la nerv”, a declarat oficialul FCSB.

