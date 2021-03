Ce s-a întâmplat pe scena Românii au talent. Gestul făcut de un concurent după ce a primit patru de X

Moment fără precedent în această seară pe scena „Românii au talent”, după ce un concurent a primit patru de „X” din partea juraților și a făcut un gest total neașteptat. Alexandru Sasha Nicoară a cântat o melodie grea, însă interpretarea nu a fost atât de reușită pe cât ar fi sperat.

Abilitățile vocale ale concurentului nu au fost apreciate de jurați, care au încercat să-l încurajeze și să-i explice că este nevoie de mult antrenament pentru a-și perfecționa vocea, însă Alexandru a părăsit scena și nu a mai așteptat verdictul.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost descurajat de „X-urile” primite și chiar a spus că nu va mai cânta, din moment ce rezultatul nu a fost cel așteptat.

Alexandru Nicoară este face coaching și îi ajută pe oamnei sâ gândească pozitiv. A venit la „Românii au talent” încrezător în forțele sale și convins că va ajunge în marea finală, dar iată că viața a vut alte planuri pentru el, Acesta a început să cânte melodia „You Raise Me Up” de la Westlife, însă calitățile vocale nu l-au ajutat, fiind și o piesă grea.

Concurentul a recunoscut că nu a făcut niciodată ore de canto și că a repetat doar acasă. Deși Smiley a încercat să-i explice că a ales o melodie dificilă și că nu poate cânta fără antrenament o astfel de piesă, Alexandru a plecat de pe scenă și nu a mai așteptat verdictul juraților.

Înainte ca Florin Călinescu să apese cel de-al patrulea „X”, concurentul deja se oprise din cântat, spunând descurajat că „nu are sens” să mai continue, deși regulamentul concursului i-ar fi permis.

„Alexandra Dinu: Unde mai e gândirea pozitivă?

Pavel Bartoş: Dezamăgit rău…

Andra: Oo, s-a supărat…

Pavel Bartoş: Coaching, mentoring, gândire pozitivă, bă, dar ce s-a supărat.

Florin Călinescu: Sasha, ai luat-o pe lângă note, crede-mă.

Concurentul: Dar nu am făcut în viaţa mea o oră de canto.

Florin Călinescu: Păi stai puţin, tu vinzi lucruri pozitive, îndemni lumea, tu nu faci bine acum că o să tevadă clienţii şi piaţa, fii pozitiv. Nu are nimeni o problemă cu tine că nu ai făcut ore de canto, dar ai luat-o pe lângă muzică

Concurentul: Eu nu m-am supărat, fiindcă pur şi simplu o să mă vadă o întreagă ţară şi…

Smiley: Sasha, nu fii dur cu tine. Ţi-ai ales şi o piesă foarte grea

Concurentul: Păi, pot să cânt şi altă piesă

Smiley: Păi nu, ideea e că tu ţi-ai ales o piesă foarte grea pentru un om care nu a studiat, nu a cântat în viaţa lui. ‘You Raise Me Up’ e piesă de voce serioasă ca a Andrei, aşa, nu merge dacă nu ai studiat

Concurentul: Se mai dă o şansă?

Smiley: Nu. Eu zic că ţi-am făcut un serviciu să te oprim aici să te duci frumos acasă să te apuci de studiat.

Concurentul: Probabil nu o să mai cânt. Nu v-a plăcut vocea…

Smiley: Nici nu avem cum să ne dăm seama de vocea ta pentru că nu te-ai antrenat.

Concurentul: M-am antrenat.

Smiley: Unde?!

Concurentul: În baie, unde poţi să te antrenezi! Nu am studio”, a fost dialogul dintre concurent și cei patru jurați.

