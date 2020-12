Ce salariu are Gică Hagi la Viitorul! Cum a pornit proiectul academiei: “Eram la Galatasaray”

Gică Hagi a mărturisit ce salariu are la Viitorul și cum a pornit proiectul academiei, încă de pe vremea când a ajuns în Turcia la Galatasaray, cu aproximativ trei ani înainte să se lase de fotbal.

„Regele” și-a pregătit deci terenul cu mult înainte de a demara propriu-zis proiectul, ceea ce demonstrează încă odată tenacitatea și ambiția lui extraordinară de lăsa în urma sa ceva important, chiar și după ce și-a închieat cariera de fotbalist.

Hagi a vorbit pe larg despre toate aceste lucruri în emisiunea lui Andi Moisescu, Apropo TV, unde a explicat care a fost rețeta succesului și cum se poate construi un proiect serios în doar zece ani de zile, pe un câmp pustiu de la marginea Constanței.

Ce salariu a avut Gică Hagi în cei zece ani de zile la Viitorul Constanța

În toată această perioadă în care a încercat să construiască o academie de fotbal bazată pe principii sănătoase și profesionalism, Gică Hagi și-a investit toți banii și timpul, făcând aproape muncă voluntară: „Ceilalți trebuiau să ia bani. Ei erau importanți. Eu am avut salariu minim pe economie”, a declarat Hagi pentru podcastul lui Andi Moisescu.

Da, ați auzit bine, Gică Hagi „a câștigat” la Viitorul Constanța 1.263 de lei net, iar de la 1 ianuarie 2020, cu 83 de lei mai mult: 1.346 RON, iar din 2021, după ce salariul minim pe economie va fi mărit, va primi cu aproximativ 65 de lei mai mult: „Prima grijă a mea era să țin clubul, nu m-au interesat banii nicăieri unde am antrenat! Am ieșit șase ani pe profit, dar eu am luat doar salariu minim pe economie. Restul am făcut cinci ani muncă profesională, fără să iau un bonus”, a mai spus Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi are o mentalitate cu totul diferită față de orice alt patron din fotbalul românesc, iar prioritatea numărul unu a fost să asigure cele mai bune condiții, să ofere pentru a primi înapoi, așa cum îi place chiar lui să spună: „Am creat condiții cu antrenorii. Nu există copilul lui…E copilul nostru, al tuturor! Toți cei 200 de angajați. Noi încercăm să-i dezvoltăm iar ei să își îndeplinească visele. Antrenorii sunt foarte bine plătiți. Cel mai bine plătiți din țară. Eu trebuia să îmi fac datoria de acționar și să creez condiții pentru ei. Dacă rămânea ceva și pentru mine, okay. Dar eram ultimul, niciodată primul! Trebuie să știi să dai dacă vrei să primești. Așa se face și business-ul”, iar asta spune extrem de multe despre Hagi, așa cum a remarcat și Andi Moisescu.

Cum a pornit Gheorghe Hagi academia de fotbal de la Ovidiu

Gheorghe Hagi plănuia să creeze o academie de fotbal încă de pe vremea când era jucătorul lui Galatasaray și încerca să își creeze un plan pentru ceea ce avea să vină după încheierea carierei de fotbalist, iar Regele consideră că nu a inventat nimic la Viitorul, doar că el a tratat totul foarte serios, ceea ce nu se întâmplă la niciun club din România: M-am gândit la o academia de fotbal chiar înainte să mă las. Imediat cum am ajuns la Galatasaray, în ultimii trei ani. Deja mă informam, începeam să scriu, cum să fac…. Mă gândeam ce fac după, cum fac. Să investești și să faci o academie e un lucru extraordinar! Nu dispăruse nimic, tot ce era și înainte în mare există, doar că nu sunt tratate deloc serios! Așa cum am tratat-o noi. Prin licențiere, după echipele din primele ligi trebuie să aibă centru de copii și juniori”, spune Hagi lucrurilor pe lume.

Creatorul „Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi”, ceea ce avea să devină parte integrată a clubului Viitorul Constanța consideră că este vital pentru un fotbalist să treacă printr-o școală de fotbal, unde se învață totul de la A la Z și a transformat această academie într-o fabrică de fotbaliști, care domină competiția internă la copii și juniori la toate categoriile: „Acolo se pun la punct toate principiile, tot ce înseamnă să formezi un jucător, de la cum te comporți, ce mentalitate ai, cum trebuie să îți susții colegul, cum trebuie să joci fotbal împreună, să trăiești împreună, să lupți ca să ajungi mare. Noi în zece ani am câștigat 27 de titluri de campioni, locul doi și trei nu mai vorbesc. Am dat o mentalitate, am produs jucători. Am devenit o fabrică și am grijă de toate aspectele, inclusiv de educație și școală. Regulile se mai schimbă, dar principiile rămân aceleași tot timpul!”.

Și cele 27 de titluri de campioni nu puteau să vină fără investiții, dar nu vede proiectul Viitorul Constanța ca pe o afacere: „Eu trebuia să îmi fac datoria de acționar și să creez condiții pentru ei. Mie îmi place să vorbesc de partea tehnică, nu de bani! Nu sunt antreprenor. Banul e o consecință la tot ce faci. Rezultatul e la fel. Am consilieri, am delegat oameni, suntem o echipă. Și la bine și la rău suntem împreună. Suntem în familie”.

