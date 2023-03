Ce salariu are un preot în România, în 2023. Suma nu e deloc mică

Nenumărate persoane au început să se orienteze către studii în Teologie. Mulți sunt pasionați de această ramură, în timp ce alții sunt tentați și de salariile oferite, care de altfel nu sunt deloc de neglijat. Sumele variază, în funcție de studii, dar și de vechime, însă sunt oricum destul de mari.

Ce salariu are un preot în România în 2023

Ce salariu are un preot în România în 2023? Un preot care are studii medii poate să încaseze chiar și până la 4.000 de lei lunar. De cealaltă parte, un preot care are studii superioare, adică este absolvent al Facultății de Teologie, poate încasa chiar și 5.000 de lei.

În funcție de vechimea acumulată, un preot din România poate să câștige chiar și mai bine de 5.000 de lei pe lună, însă aceste sume sunt în general încasate de cei care ocupă funcții de conducere în cadrul Bisericii Ortodoxe din România, precum episcopi și nu numai.

Cine plătește totuși salariile preoților ? Acestea sunt asigurate din banii de la bugetul de stat. Dacă stăm să ne uităm la proiectul de buget adoptat pentru anul 2023, reprezentanţii cultelor religioase au primit 817,3 milioane de lei pentru achitarea salariilor, o sumă cu 5% mai mare față de cea de anul trecut.

De asemenea, pe lângă cele peste 800 de milioane de lei, mai adăugăm și alte 370,2 milioane de lei de la stat pentru întreținerea sau restaurarea bisericilor sau mănăstirilor, în funcție de caz. Alte 9,18 milioane de lei sunt oferite de stat pentru plata salariilor către personalul neclerical.

Ce salariu încasează Patriarhul Daniel

Acesta deține cea mai înaltă funcție din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, drept urmare, ajunge să câștige chiar și de cinci ori mai mult decât un simplu preot care are studii superioare, sau studii medii.

Mai exact, conform cifrelor făcute publice, în 2023, Patriarhul Daniel încasează un salariu lunar care se ridică în jurul sumei de 25.000 de lei. Trebuie menționat faptul că suma este aceeași cu cea încasată de președintele Senatului ori cel al Camerei Deputaților.

Cât despre restul preoților din România, în 2022, legea salarizării unitare prezenta salariile încasate de aceștia în funcție de studii, dar și de vechime. Astfel, un preot cu studii superioare de gradul I primea anul trecut un salariu minim brut de 4.000 de lei, în timp ce un preot de gradul II doar 3.900 de lei.

De cealaltă parte, un preot definitiv avea în 2022 un salariu de 3.850 de lei, în timp ce un debutant câștiga 3.700 de lei lunar. Un preot cu studii medii în schimb, de gradul I, încasa 3.700 de le anul trecut, iar un preot definitiv 3.650 de lei, diferența fiind una destul de mică.

Un debutant cu studii medii în schimb încasa în 2022 doar 3.550 de lei, în timp ce un episcop ajungea la peste 5.000 de lei lunar. Un salariu mai mare îl are mitropolitul, mai exact 7.500 de lei pe lună, iar Patriarhul depășește suma de 8.000 de lei lunar.