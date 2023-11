. Ulterior, acesta s-a transferat în Ligue 1 la Saint-Etienne și a mai evoluat, sub formă de împrumut, pentru Nantes. După experiența din Franța, mijlocașul a revenit în România, unde a mai jucat pentru Farul, ASA Târgu Mureș, CS Făurei și a mai avut o scrută aventură în Cipru la Aris Limassol. După toate acestea, Bănel Nicoliță a dezvăluit ce salariu îi dădea Gigi Becali la FCSB.

Ce salariu îi dădea Gigi Becali lui Bănel Nicoliță la FCSB

Bănel Nicoliță a vorbit despre perioada de la FCSB și a dezvăluit ce salariu îi dădea Gigi Becali. Fostul mijlocaș susține că a fost singurul fotbalist al “roș-albaștrilor” care a fost plătit în dolari și nu în euro, așa cum au fost colegii săi.

ADVERTISEMENT

“Am avut 5000 de dolari din 2005 până în 2009 și după mi-a dat 10.000 de dolari, nu euro, cum aveau ceilalți”, a declarat Bănel Nicoliță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Bănel Nicoliţă, impresionat de un fost atacant al “roș-albaștrilor”

și a povestit la FANATIK SUPERLIGA cât de greu îi era lui Sorin Ghionea sau Dorin Goian să-i ia mingea atacantului francez: “Thereau a fost cel mai bun, pe care l-am întâlnit! Goian stătea în spatele lui să-i ia mingea și nu putea.

ADVERTISEMENT

Era înalt, slăbănog, dar când punea brațele și picioarel în jurul mingii, Ghionea și Goian nu reușeau să-i ia mingea. Vă dau cuvântul meu. Așa forță și ce calitate avea, avea și peste 1.80. Rrahmani e un atacant bun, îmi place, e un atacant care poate oricând să dea gol”.

Thereau a fost să o vadă pe FCSB la un derby cu Rapid

În sezonul precedent, Cyril Thereau a venit în România pentru a asista la derby-ul dintre FCSB și Rapid, câștigat de vicecampioana României, scor 3-1, vorbind despre fotbalul românesc, dar și despre războiul dintre FCSB și CSA Steaua: “A fost frumos. E al doilea meci pe care îl văd pe acest stadion. Atmosfera era mai frumoasă în Ghencea, când eram acolo. A fost frumos. MM mi-a spus că echipa este într-un moment rău, dar au câștigat, deci este bine. I-am spus că am vent cu noroc.

ADVERTISEMENT

I-am văzut când au jucat cu Anderlecht. Nu am văzut meciul, dar m-am văzut cu băieții după meci și le-am spus că o să vin cu noroc. Sunt bucuros că au câștigat azi. Mai au două meciuri restante. Dacă le vor câștiga, pot intra în play-off. Cred că cel mai important este să găsească un nou antrenor și să câștige cele două meciuri. E important să nu mai piardă meciuri.

Pentru mine s-a terminat cu fotbalul. Am 39 de ani, mi-am încheiat cariera acum doi ani. Pentru mine, s-a terminat cu fotbalul. Îmi place România. Când eram în Italia, mulți oameni mă opreau și vorbeam despre FCSB. Când pot, vin în București pentru că îmi place orașul și oamenii de aici.

ADVERTISEMENT

Nu știam că Mutu este aici. Nu am apucat să joc cu el pentru că a fost înaintea mea la Fiorentina. Când eram acolo, el făcea licența de antrenor. Singura diferență la FCSB față de perioada în care am jucat aici e faptul că jumătate din echipă era la echipa națională. Cred că acum e puțin diferit. Și CFR are o echipă bună. Am văzut că au făcut lucruri bune în Europa. Mi-a explicat MM. Eu am jucat la Steaua, pentru echipa asta. Cred că sunt lucruri politice, nu știu ce s-a întâmplat”.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Salariul lui Bănel Nicoliță la FCSB