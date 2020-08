Ce se află în spatele imaginii virale dintre Guardiola și Zidane! Discuția dintre cei doi

O imagine cu Pep Guardiola şi Zinedine Zidane stând de vorbă la finalul returului optimilor de finală ale Ligii Campionilor a devenit rapid virală pe internet.

Cei doi mari antrenori au discutat preţ de minute bune, după ce Manchester City a eliminat-o pe Real Madrid din Champions League, cu două victorii identice, 2-1.

La câteva zile după episodul respectiv, tehnicianul catalan a dezvăluit în presa engleză ce anume şi-au spus el şi omologul său.

Pep Guardiola, despre Zidane: „A fost unul dintre idolii mei când am eram jucător“

„L-am felicitat pentru La Liga. Mereu am spus că un titlu este cel mai dificil trofeu de câștigat, pentru că arată munca depusă timp de 11 luni.

Am vorbit despre familiile noastre și i-am urat mult succes. A fost unul dintre idolii mei când am eram jucător. Am jucat contra lui și a naționalei Franței și am suferit enorm.

A fost unul dintre cei mai mari fotbaliști, este un exemplu și ca om și mă bucur că ne poate reprezenta profesia în modul în care o face“, a declarat Pep Guardiola.

Manchester City o va întâlni pe Olympique Lyon în „sferturi“

Manchester City a eliminat-o pe Real Madrid în optimile Ligii Campionilor, după un dublu 2-1, şi a obţinut calificarea în Final 8-ul din Portugalia.

În „sferturi“, formaţia antrenată de Pep Guardiola va întâlni echipa lui Ciprian Tătăruşanu, Olympique Lyon, care a reuşit să treacă, surprizător, de campioana Italiei, Juventus.

Pep Guardiola este doar al treilea antrenor din istorie care reuşeşte să se impună de două ori în faţa Realului în fazele eliminatorii ale Champions League. Prima dată, a realizat acest lucru pe banca Barcelonei, în semifinalele din sezonul 2010-2011. Ceilalţi doi tehnicieni care au bifat această performanţă au fost Marcelo Lippi şi Ottmar Hitzfeld.