Scandal monstru la Survivor România între Kamara și DOC: „Să nu pomenești de copilul meu în viața ta!”

Scandal uriaș în ediția din 22 februarie a emisiunii Survivor România! Kamara și DOC sunt la un pas de bătaie, după ce rapper-ul îl pomenește pe Leon, băiețelul pentru care fostul membru de la Alb-Negru luptă în competiția de la PRO TV.

Scandal la Survivor România. DOC și Kamara, la un pas de bătaie

Cearta a pornit, de fapt, între și Kamara. Artistul s-a legat de dansatoare, fără să explice exact lucrurile care îl deranjează la ea, spunându-i doar că este extrem de falsă.

La un moment dat, Kamara îi face semn Biancăi să tacă, iar aceasta se revoltă și aproape toată echipa sare cu gura pe cântăreț. Cel care se bagă în discuție, și de această dată, este DOC.

„Aveam o conversație liniștită și, dintr-odată, a început Kamara să facă niște acuzații”, s-a plâns Bianca Patrichi la testimoniale, conform imaginilor difuzate, în avans, pe Voyo.

„Veverița aia simpatica, mai și dansează, dar, de fapt, ești hienă. Am căutat să mă temperez, dar am văzut multă răutate gratuită”, a fost remarca lui Kamara.

În tot vacarmul creat în camp-ul faimoșilor, DOC, nemaisuportând cearta aprinsă dintre Bianca și Kamara, s-a băgat în seamă sugerându-i colegului său să plece acasă la fiul său. Atât i-a trebuit cântărețului și a sărit să-l confrunte pe DOC.

„Du-te acasă și ai grijă de copilul ăla!”, i-a spus DOC lui Kamara. „Tu să nu pomenești de copilul meu în viața ta, ai auzit? Nu pomeni de copilul meu! Tu nu vorbi despre copilul meu! Ai înțeles asta?”, a fost reacția lui Kamara, faimosul fiind scos din sărite de DOC.

Kamara, către DOC: „Meriți să fii scuipat”

În timp ce se certau, DOC i-a spus lui Kamara că îl scuipă (în sensul că vorbește ”cu precipitații”), iar acesta i-a zis că merită să fie scuipat. „Du-te, măi, de aici, toxicule! Ieși din spațiul meu, te rog!”, a continuat DOC.

„Ești un animal! Meriți să fii scuipat! Îmi e scârbă de tine. Să nu mai pui mâna pe mine niciodată, ai auzit? Fiecare zi lângă acest demon de DOC e un coșmar. Eu am venit aici pentru el (n.r.: fiul său Leon). Bineînțeles, ca de obicei apare câte un demon în viața mea să-mi încurce pașii”, a continuat Kamara.

Băiețelul lui Kamara, Leon, s-a născut cu tetrapareză spastică, o afecțiune pentru care a fost operat de opt ori până acum, micuțul nedezvoltându-se cum trebuia.

Băiețelul artistului, Leon, are o afecțiune gravă

„Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon. La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi.

Există riscul să i se strâmbe oasele. Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată. Doctorul a venit în România si l-a evaluat.

Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi. Dacă nu s-ar opera la timp, problemele ar fi ireversibile. Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic”, a povestit în urmă cu doi ani artistul,

Cine sunt noii concurenții propuși spre eliminare

O nouă eliminare va avea loc astăzi, 22 februarie 2023, de la ora 20:30. 6 concurenți sunt propuși spre eliminare, 3 din echipa Războinicilor, alți 3 din a Faimoșilor.

Robert a fost propunerea colectivă a taberei albastre, în consiliul care a avut loc luni, 20 februarie. Câștigătorii colanelor de imunitate, Luciana și Alin, i-au nominalizat direct pe Eduard și

La Faimoși, echipa l-a propus pe Ionuț Iftimoaie, iar câștigătorii imunității, Ada Dumitru și Remus Boroiu, i-au propus pe Kamara, respectiv DOC.