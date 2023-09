Ce se întâmplă, cu adevărat, cu Miculescu la FCSB. Anunțul lui Becali: “N-a costat 1,7 milioane, cum se vorbește”

David Miculescu este unul dintre jucătorii de la care Gigi Becali avea mari aşteptări. Transferat pe bani mulţi vara trecută de la UTA Arad, Miculescu nu a confirmat şi la FCSB la nivelul aşteptat.

Ce se întâmplă, cu adevărat, cu Miculescu la FCSB: “Nu sunt bani chiar atât precum credeţi voi”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA , la vremea respectivă suma vehiculată pentru transfer fiind de 1,7 milioane de euro:

“ . Nu sunt bani chiar atât precum credeţi voi. N-a costat 1,7 milioane de euro, aşa cum se vorbeşte. Sunt vreo 1,2 milioane de euro. Alte chestiuni nu are rost să le discutăm.

Transferul lui Compagno a fost de 1,5 milioane de euro. Este gata perioada de transferuri. Nu mai avem ce să discutăm despre asta”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

David Miculescu, început dificil de sezon la FCSB!

David Miculescu a bifat nouă meciuri în tricoul FCSB în acest început de sezon, dar a fost titularizat doar în trei dintre ele. A reuşit să marcheze un gol şi să dea o pasă de gol în actuala stagiune.

Atacantul a suferit şi o accidentare în acest debut de sezon, în meciul din preliminariile Conference League cu CSKA Sofia 1948. El a lipsit de la meciurile cu CFR Cluj şi turul cu Nordsjaelland.

Gigi Becali: “Nu mai iau atacant, pentru că e David Miculescu”

La începutul campionatului, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai vrea să transfere un alt atacant, în condiţiile în care pe lângă Andrea Compagno va fi şi David Miculescu, folosit pe acest post:

”Nu mai iau atacant, pentru că e David Miculescu. Ei (n.r.- staff-ul tehnic) spun că a crescut foarte mult, lovește bine mingea, are inteligență, are forță, are viteză, deci are toate ingredientele. Așa că nu are rost (n.r.- să transfere un alt atacant), pentru ce?”, a spus Becali în luna iulie.

