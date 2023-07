Ce se întâmplă cu Ana Morodan la trei luni de la scandalul cu accidentul rutier. Cum a apărut pe internet: „Nu fac bine”

La trei luni de când a fost implicată într-un scandal de proporții, după ce a provocat un accident rutier, Ana Morodan și-a pus fanii pe gânduri. Vedeta a dezvăluit în mediul online că nu are deloc o stare bună.

Prin ce trece Ana Morodan acum

În urmă cu trei luni, Ana Morodan provoca un accident rutier, iar polițiștii au constat că era sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, despre care ea a mărturisit că sunt pastile prescrise de medic,

ADVERTISEMENT

Ulterior, „Contesa digitală” a avut mult de suferit. Emisiunea pe care o avea la Antena Stars a fost scoasă de pe post, iar după valul imens de critici pe care l-a primit,

Acum, fosta concurentă de la Asia Express încearcă să-și pună ordine în viață și în gânduri, însă nu îi este deloc ușor. De curând, Ana Morodan a părut mult mai senină și mai fericită și părea că se îndreaptă în direcția potrivită.

ADVERTISEMENT

După o zi în care dezvăluia pe Instagram că s-a simțit bine alături de prietenii săi, vedeta a revenit cu un mesaj îngrijorător pentru cei care o îndrăgesc. Pe chipul său nu se mai citește acum liniștea, ci tristețea, fiind vizibil îngândurată.

Nu doar că s-a fotografiat pentru a le arăta tuturor realitatea, dar Ana Morodan a vorbit și despre ceea ce se întâmplă cu ea în aceste momente. „Contesa” a mărturisit că are are impresia că toate îi merg pe dos, ba chiar simte că este aproape de o nouă cădere.

ADVERTISEMENT

„Să nu cad în butoiul cu tristețe”

Cu toate acestea, Ana Morodan încearcă să se lupte cu aceste trăiri, pentru a nu-și pierde progresul pe care l-a făcut până în acest moment. „Azi nu e o zi reușită. Azi nu mai fac bine. Azi iau orele așa cum vin și încerc să nu cad în butoiul cu tristețe. O fi de la Venus retrograd?”, a scris Ana Morodan pe Instagram.

În urmă cu câteva zile, emisiunea vedetei a revenit la Antena Stars, iar aceasta a vorbit despre experiența de a fi internată la psihiatrie. „Îmi doream atât de tare să trec oamenii prin experiența unui astfel de centru. Dar îmi era foarte greu mie, nu că eram în centru, că eu am decis să mă duc.

Îmi era greu, eram obosită, efectiv, de viață, de telefon, de cameră și n-am mai făcut asta. Am citit în 10 zile cred că 11 cărți. Nu am mai citit de vreo 7 luni, ce-ai? M-am uitat la filme pe care nu am mai apucat să le văd. A fost super simpatic. Trebuie subliniat că în această clinică vin și oameni care au anxietate severă”, a declarat Ana Morodan în emisiunea Reală.