Ce se întâmplă cu emisiunea Insula iubirii. Lovitură uriașă pentru Antena 1, pe cale oficială!

Emisiunea Insula iubirii a atras atenția celei mai puternice organizații pentru apărarea drepturilor femeilor din România.

Emisiunea Insula iubirii promovează comportamente care lezează femeile? Centrul FILIA, semnal de alarmă!

Centrul FILIA s-a sesizat în legătură cu hărțuirea sexuală pe care ar fi suferit-o ispita Oana Monea în cadrul reality-show-ului. Organizația a făcut o postare amplă pe contul oficial de Instagram în care atrage atenția producătorilor cu privire la derapajele semnalate și la minimalizarea unor situații prin titluri siropoase.

Mai exact, referitor la întâmplările de la Insula iubirii, Centrul Filia a observat încălcări pe bandă rulantă ale consimțământului participanților. Încălcările au fost atât din partea concurenților cât și din partea ispitelor.

În ediția difuzată de Antena 1 pe 28 iulie, organizația feministă a remarcat cele mai grave abuzuri. S-a întâmplat când un concurent a luat mâna partenerei sale de la întâlnire și a așezat-o pe organul său sexual.

Oana Monea: „Pentru nicio femeie nu este simplu să te trezești cu astfel de gesturi”

„M-a luat de mână și mâna mea, condusă de mâna lui, a ajuns într-o zonă intimă. Nu am 16 ani să mă emoționez la lucruri din astea mărunte. Pentru nicio femeie, oricât de multă sau puțină experiență ar avea, nu este simplu să te trezești cu astfel de gesturi.

Mă bucur că am putut să mă stăpânesc. Mă bucur că am putut să nu îi răspund cum mi-aș fi dorit cu adevărat să îi răspund. Am simțit că nu știe ce înseamnă respect. Nu știe ce înseamnă bun simț, sentimente. El știe doar ce înseamnă atracție sexuală și atât”, a declarat ispita Oana Monea de la Insula iubirii, în urma întâlnirii cu Marius Moise, ex-iubitul Biancăi Giurcă.

Legat de această scenă, Centrul Filia a atras un semnal de alarmă despre cât de greșită e situația prezentată. În opinua organizației, este vorba despre un act de hărțuire sexuală. Așa ceva nu are ce căuta într-un joc de seducție. „Doar DA înseamnă DA! Orice interacțiune de natură sexuală trebuie să se bazeze înainte de toate pe consimțământ”, notează Centrul Filia.

Centrul FILIA nu a făcut o sesizare către CNA, până acum

Totodată, ONG-ul a mai punctat titlurile de la postările oficiale ale Insula iubirii, unele menite să minimalizeze gravitatea faptului. Antena 1 a prezentat scena dintre și Marius Moise drept una de tandrețe, lucru aspru criticat!

FANATIK a contactat Centrul FILIA pentru a afla ce alte demersuri au făcut înainte de a semnala public, oficial, secvențele difuzate în prime-time de Antena 1. Până la această oră, organizația nu a mers mai departe cu demersurile, probabil în ideea că mesajul va ajunge la urechile producătorilor show-ului și astfel de situații se vor evita pe viitor.

„Nu am făcut sesizare la CNA și nici una oficială către Antena 1”, a transmis Andreea Bragă de la Centrul Filia, pentru FANATIK.

Ce solicită organizația către producătorii de la Insula iubirii

Cu toate acestea, organizația are câteva solicitări la adresa producătorilor de la Insula iubirii, unele exprimate, de asemenea,

„Cerem producătorilor emisiunii să introducă în contractele participanților reguli ferme în ceea ce privește actele de hărțuire sexuală și violență de gen. Să taxeze imediat orice abatere. De asemenea, să colaboreze cu specialiști și să deruleze programe de educare în ceea ce privește consimțământul, la fiecare nivel. Atât pentru echipa de producție cât și pentru participanți. Să tragă la răspundere astfel de comportamente și discursuri pe canelele de comunicare ale emisiunii”, sunt solicitările Centrului Filia pentru cei care se ocupă de Insula iubirii.