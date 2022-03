Ce se întâmplă cu Eugen Cristea! Actorul a făcut un accident vascular în urmă cu cinci ani

Foarte multă lume se întreabă ce se întâmplă cu , actrița alături de care trăiește de 37 de ani. Cei doi locuiesc într-o garsonieră, dintr-un bloc construit în anul 1936, în București, fiind extrem de discreți în prezent.

Eugen Cristea, discret după accidentul vascular de acum 5 ani. Cum arată actorul

Eugen Cristea împlinește peste aproximativ două săptămâni vârsta de 70 de ani. Actorul apare foarte rar în spațiul public după ieșirea la pensie. Recent, vedeta a putut fi observată în preajma casei sale, unde a ieșit la o scurtă plimbare.

Potrivit , actorul care a cunoscut popularitatea în urmă cu 20 de ani cu emisiunea „Feriți-vă de măgăruș!” (TVR 2), nu a renunțat la masa de protecție. Este atent la sănătate după accidentul vascular suferit în urmă cu 5 ani.

Soțul Cristinei Deleanu a studiat o vreme titlurile de la chioșcul de presă, apoi și-a continuat plimbarea în aer liber. Eugen Cristea este prevăzător din cauza problemelor de sănătate prin care a trecut până acum.

Actorul Teatrului Național din București își ia medicamentele în fiecare zi. De asemenea, dimineața își verifică glicemia și tensiunea pentru a se asigura că totul este bine. Totodată, merge la analize de două ori pe an.

Eugen Cristea, probleme medicale încă de la naștere

Cea care se asigură că lucrurile merg bine pentru Eugen Cristea este chiar soția sa, Cristina Deleanu, pentru care are numai cuvinte de laudă. spune că tot ce are i se datorează femeii cu care este căsătorit de peste 20 de ani.

„Am trecut, se pare, cu bine. Am ieșit și la pensie și pot să vă spun că muncesc mai mult decât înainte, lucru care mă bucură. Am în continuare grijă de mine, cum am avut și înainte, dar se mai întâmplă și asemenea chestii.

Da, am avut un regim de viață regulamentar, ca la carte, tocmai de aceea m-am mirat de ce am pățit. Dar, după îndelungate și ciudate investigații, am aflat, și spun în premieră asta, că este o chestie din naștere la inimioară, ca să zic așa.

Se tratează medicamentos, deci am scăpat de operații și sper să ne revedem în aceleași condiții și peste 50 de ani”, spunea în urmă cu 4 ani actorul pentru .