Ce se întâmplă cu fostul ministru care a susținut că a fost otrăvit cu mercur. Doina Pană a chemat în instanță Parlamentul României

Doina Pană (66 de ani) a bifat două mandate de deputat PSD în legislaturile 2012-2016 și 2016-2020, perioadă în care a fost ministru delegat pentru dialog social (decembrie 2012-martie 2014) și ministru al apelor și pădurilor (iunie 2017-ianuarie 2018), în guvernul condus de premierul Mihai Tudose. După ce și-a încheiat mandatul de ministru, Doina Pană a făcut plângere la Poliție, susținând că a fost otrăvită cu mercur.

Doina Pană s-a angajat ca expert la Casa Corpului Didactic

“În noiembrie 2017 am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că am probleme foarte mari cu inima, modificări pe EKG cu iminenţă de infarct. La un moment dat, pentru că epuizasem toate analizele specifice, s-au gândit să mă trimită într-un final la o analiză toxicologică şi în 15 ianuarie 2018 am aflat rezultatul: eram intoxicată cu mercur în concentraţie mare. Eu nu mă pot gândi decât la faptul că am luat măsuri drastice împotriva tăierilor ilegale care au făcut ca unii să piardă sume uriaşe de bani şi evident că nu am dovezi, aştept să se finalizeze ancheta”, a declarat Pană pentru Digi 24.

La începutul lui noiembrie 2022, procurorii DIICOT au clasat dosarul, au relevat că nu a existat vreo intoxicație cu mercur, ci că a fost posibil doar expusă la mercur cu valori reduse, în urma ingerării unor alimente cum ar fi peştele, fructele de mare, cerealele, fructele, carnea provenită de la animale care au fost hrănite cu cereale contaminate cu mercur.

După ce și-a încheiat ultimul mandat de deputat, Doina Pană s-a retras la Bistrița-Năsăud, iar de puțin timp a fost angajată în funcția de expert la Casa Corpului Didactic Cluj. Din 2021, fostul ministru a dat în judecată Camera deputaților, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, motivul fiind pensia pe care o încasează ca fost parlamentar.

Primul dosar a fost înregistrat la Curtea de Apel Cluj, pe 13 septembrie 2021, cu Pană Adriana ca reclamant și Parlamentul României – Camera deputaților ca pârât, obiectul acestuia fiind „anulare act administrativ Ordinul nr. 926/10.03.2021”. Pe 8 noiembrie 2021, instanța și-a declinat competența de soluționare a cererii de chemare în judecată pentru Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Camera Deputaților a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată

„Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj la data de 13.09.2021 sub nr. ###/33/2021, reclamanta, în contradictoriu cu pârâtul Parlamentul României, Camera Deputaţilor, a solicitat anularea Ordinului nr. 926/10.03.2021 prin care s-a dispus încetarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă acordată prin Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 2031/21.12.2020”, se arată în dosar.

„În motivarea cererii, reclamanta arată în esenţă că emiterea ordinului contestat s-a făcut ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 7/2021, însă dreptul la pensie pentru limită de vârstă este un drept fundamental şi începând cu data acordării sale nu mai poate fi retras sau anulat, Legea 96/2006 care stabileşte aceste indemnizaţii face trimitere la Legea ######## şi are la bază o compensare pentru restricţiile aduse de statut, dispoziţiile Legii nr. 7/2021 sunt neconstituţionale deoarece încalcă dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Constituţie neputând retroactiva şi anula drepturi câştigate”, au mai notat judecătorii.

„Pârâtul Parlamentul României, Camera Deputaţilor, legal citat, a depus întâmpinare la data de 30.09.2021 prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată aratând în esenţă că indemnizaţia prevăzută de art. 49 din Legea 96/2006, forma în vigoare anterior abrogării prin Legea nr. 7/2021, nu este un drept de asigurări sociale ci un beneficiu specific calităţii de fost parlamentar.”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Doina Pană a încasat o pensie de peste 5.000 lei pe lună de la Camera Deputaților

Pe 15 februarie 2022, Tribunalul Bistrița-Năsăud a emis un document de încheiere suspendare a dosarului, dispunând sesizarea Curţii Constituţionale a României cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 din Legea nr. 7/2021. Pe 4 august 2023, Doina Pană a dat din nou în judecată Parlamentul României – Camera deputaților și Secretarul general al Camerei deputaților, dosarul fiind înregistrat tot la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Nu a fost stabilit, încă, primul termen din dosar.

Potrivit ultimei declarații de avere, completată în iunie 2023, Doina Pană a încasat, de la Camera Deputaților, în valoare de 61.163 lei, ceea ce înseamnă o pensie lunară de 5.096 lei. De la Casa de pensii, fostul ministru a primit o pensie anuală de 31.848 lei, adică 2.654 lei. Astfel, Doina Pană a primit, în total, o pensie lunară de 7.750 lei.

Fostul ministru deține 5/8 dintr-un teren intravilan de 1.500 metri pătrați și 5/8 dintr-o casă de vacanță de 100 metri pătrați, ambele aflata în localitatea Bistrița Bârgăului. De asemenea, mai are 5/8 dintr-un apartament de 53 metri pătrați la Bistrița și un apartament de 29 metri pătrați la Cluj-Napoca. La rubrica activelor financiare, Doina Pană a notat că are trei conturi în care se află peste 63.000 lei. La rubrica plasamente, Pană a completat suma de 100.000 lei ca titluri de stat/certificate/obligațiuni la Ministerul Finanțelor.