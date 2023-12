Ce se întâmplă cu iahtul de 35 milioane de euro al lui Dinu Patriciu. Miliardarul l-a botezat după numele femeilor din viața sa

Afaceristul Dinu Patriciu a decedat pe 19 august 2014, la vârsta de 64 de ani, din cauza unui cancer la ficat. La un moment dat, Patriciu a avut o avere estimată la 3,4 miliarde de dolari, cea mai mare parte a acesteia, de 1,6 miliarde dolari, provenind din vânzarea pachetului de acțiuni pe care le-a deținut la Rompetrol.

Iahtul are o capacitate de 12 pasageri

Compania a fost vândută în 2007 către kazahii de la KazMunaiGas, care au achiziţionat 75% din acţiunile Rompetrol Group. Patriciu preluase Rompetrol în 1998. În afara domeniului petrolier, Dinu Patriciu a mai făcut afaceri în domeniile bancar și imobiliar, dar și în mass-media, fiind deținător al holdingului Adevărul.

ADVERTISEMENT

El a înființat un holding și în Olanda care, la un moment dat, era format din peste 20 de companii a căror cifră totală de afaceri era de 8,7 miliarde dolari. Conform informațiilor FANATIK, în 2011, Dinu Patriciu a cumpărat un iaht luxos de la fabricantul italian CRN Ancona, pe care l-a botezat cu numele “Darlings Danama”.

“Danama” provine de la Dana, soția din acel moment a lui Patriciu, , Ana și Maria, provenite ditr-o altă căsnicie, cu Sabina. Iahtul a fost lansat la apă cu prilejul unei ceremonii la care a participat toată familia Patriciu, iar o sticlă de șampanie a fost spartă de ambarcațiune, pentru a purta noroc.

ADVERTISEMENT

Iahtul fabricat pe șantierele navale ale CRN Ancona are un design exterior creat de o altă companie celebră în domeniu, Zuccon International Project. Acesta are o lungime de 60 metri și o capacitate de 12 pasageri. Ambarcațiunea de lux are în centrul său un apartament master, care are o punte privată, un apartament prezidențial și alte patru camere duble.

Primul preț cerut de Patriciu pentru iaht a fost de 44 milioane euro

Iahtul, care mai are o sală de fitness, dar și jacuzzi pe una dintre punți, este construit pe patru nivele care sunt străbătute de un lift din sticlă. Designul interior al iahtului a fost realizat de Cristina și Alexandre Negoescu, doi arhitecți români stabiliți la Paris, cu care Patriciu a fost coleg la Facultatea de Arhitectură din București.

ADVERTISEMENT

Cel mai mult, Dinu Patriciu a folosit iahtul în Caraibe, deoarece . Când Patriciu nu era în vacanță, vasul era folosit pentru croaziere de fiice sau de soție, aceasta din urmă stabilindu-se în insulă. Nu s-a știut, la acel moment, câți bani a dat Dinu Patriciu pe iahtul nou-nouț, dar se poate presupune că a achitat o sumă între 25 și 30 milioane de euro.

Cu toate acestea, miliardarul nu s-a bucurat foarte mult de “Darlings Danama”. La începutul lui 2013, Patriciu a scos la vânzare iahtul pe site-uri specializate în astfel de tranzacții, cerând 44 milioane de euro. Vânzarea a avut loc șase luni mai târziu, în vara lui 2013, însă pentru o sumă mai mică, de 35 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Închirierea iahtului costă peste 200.000 euro pe săptămână

Patriciu avea nevoie de bani din două motive, pentru că averea îi fusese diminuată de criza economică și de faptul că starea sa de sănătate se înrăutățea și începuse să renunțe la o parte din bunurile mobile și imobile. Noul proprietar al iahtului a închiriat ambarcațiunea pentru croaziere de lux, cu prețuri între 350.000 și 450.000 euro pe săptămână.

Și al doilea proprietar a decis să-l scoată la vânzare, în 2017, pentru 36 de milioane de euro, cu un milion de euro mai mult decât îl cumpărase de la Dinu Patriciu. Al treilea proprietar al vasului nu doar că i-a schimbat numele, dar l-a și supus unei îmbunătățiri din punct de vedere tehnologic, deoarece toate echipamentele de pe vas pot fi controlate prin smartphone. În prezent, fostul iaht al lui Dinu Patriciu se află pe mai multe site-uri specializate care oferă ambarcațiuni pentru închiriere, conform datelor consultate de FANATIK.

Astfel, în sezoanele de primăvară și de toamnă, o săptămână costă 230.000 euro, în timp ce în sezonul de vară și în cel de iarnă un sejur costă 239.000 euro, prețul fiind pentru închirierea ambarcațiunii și echipajului, fără cheltuieli legate de combustibil și masă. Prețurile din prezent sunt mai mici decât cele de acum 10 ani, deoarece piața închirerii de iahturi s-a dezvoltat, au apărut foarte multe oferte, astfel că prețurile au scăzut.