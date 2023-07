Ce se întâmplă cu Mădălina Pamfile, ”eleva lui Mazăre”: „Sunt genul care țipă”

, cunoscută publicului ca fosta elevă a lui Radu Mazăre a depășit perioada asistentelor tv și s-a făcut femeie de casă. Vedeta a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice întru-totul familiei. Are o relație de mulți ani cu un milionar albanez căruia i-a oferit și două fetițe. Cu toate acestea, fosta elevă a lui Mazăre nu este femeie căsătorită. Mădălina Pamfile a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK în care a vorbit despre relația ei și despre motivul pentru care nu a făcut încă nuntă.

Mădălina Pamfile dezvăluie de ce nu a făcut nuntă cu tatăl fetițelor sale

A trecut perioda în care Mădălina Pamfile se zbenguia prin cluburi sau pe la televizor. Tânăra era nelipsită de la petreceri și încingea imaginația bărbaților cu mișcările ei lascive. Frumoasa brunetă a lăsat în urmă acea perioadă pentru

Vedeta își împarte viața între România, Dubai și Ibiza alături de partenerul ei. Bărbatul este putred de bogat și îi oferă Mădălinei tot ce își dorește. Totul, mai puțin inelul mult visat.

„Nunta nu știu când o facem. Eu nu sunt fan nunți și nu consider că un act te leagă. Dacă va fi, vom face o petrecere la anul sau peste doi ani, nu știu. Nu țintesc neapărat lucrul acesta. Nu vom avea cununie religioasă. Poate vom face doar o cununie civilă și o petrecere. Posibil să o facem pe plajă, white party poate”, susține vedeta pentru FANATIK.

Fosta asistentă tv, despre viața de mamă: „Încerc să fiu corectă”

Mădălina Pamfile este mămica a două fetițe superbe. își dedică mult timp creșterii și educării fiicelor sale. Și nu este deloc lucru ușor să facă asta, spune vedeta. Cu toate că încearcă să fie cât se poate de corectă și să le ofere o educație riguroasă, Mădălina își mai iese uneori din fire.

„Vin destul de rar la evenimente, mă ocup de fetițe, de afacerile pe care le avem. Fetițele noastre sunt foarte obrăznicuțe, aventuriere, nu au frică de nimic și încearcă orice. Sunt mai puțin ascultătoare, dar nu mă deranjează pentru că este personalitatea lor. Câteodată vreau să le mai temperez, dar îmi amintesc că și eu eram la fel. Trec prin aceeași situație prin care a trecut mama mea, dar încerc să fiu mult mai degajată.

Sunt genul care țipă la copiii mei. Trebuie de fiecare dată când ne aflăm undeva să mă scuz. Le explic oamenilor că le-am rugat de zece ori să nu facă ceva anume.

Odată cu fetele mele învăț și eu să fiu mamă. Ele evoluează, iar eu sunt pusă în diferite situații. Încerc să gestionez bine situațiile și să fiu o mama cât se poate de corectă” , susține vedeta pentru FANATIK.

Mădălina Pamfile și soțul, certuri din cauza copiilor: „El țipă la mine”

Frumoasa vedetă nu doar că încearcă să fie corectă în privința fiicelor sale, dar și-a cumpărat și cărți de parenting. Din păcate, însă, Mădălina susține că nu au ajutat-o prea mult. Dimpotrivă, a învățat singură să gestioneze situațiile.

„Mi-am luat multe cărți de parenting prima data când am născut. Am citit din ele, dar am văzut că nu se aplică deloc. Copiii sunt diferiți, trăim alte generații, părinții sunt diferiți, deci nu mă iau după cărți. Am încercat la început să mă iau după ce scrie în cărți, dar nu a funcționat.

Degeaba am încercat să-i fac ursuleți din castraveți sau roșii că a ajuns la cinci ani și tot nu mănâncă legume. Nu disper, o să prindă ea gustul mai târziu”, a mai dezvăluit vedeta.

Întrebată cine este părintele mai autoritar, Mădălina Pamfile spune fără rețineri că ea este „cea rea”. Ba chiar, iubitul ei le ia apărarea copiilor cu riscul de a se supăra cu partenera lui.

„Eu sunt cea mai autoritară. Eu țip la ele, iar el țipă la mine să-i las fetițele în pace. Le ia apărarea. Nu am voie să țip de față cu el la cele mici. Avem multe discuții pe tema fetițelor”, a spus Mădălina pentru FANATIK.

De ce nu se mai regăseşte fosta elevă a lui Mazăre în trecut

Mădălina Pamfile a fost, fără doar și poate una dintre cele mai apreciate asistente tv. Fosta elevă a lui Radu Mazăre susține că nu se mai regăsește deloc în acea perioadă. Ea susține că a lăsat în urmă trecutul tumultuos.

„Perioada în care eram asistentă tv a trecut , a fost acum foarte mulți ani. Noi am fost o altfel de generație, am fost altceva. Acum au venit alte fete din urmă, le predăm stafeta și noi ne ocupăm de altceva”, zice frumoasa brunetă.