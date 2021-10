Mădălina Pamfile de la Bravo, ai stil, răspuns fabulos dat celor care îi reproșează că a uitat de unde a plecat

Mădălina Pamfile de la Bravo, ai stil a vrut să răspundă celor care îi spun des că a uitat de unde a plecat. Concurenta show-ului de modă de la Kanal D a comentat acest subiect în niște videoclipuri postate pe Instagram.

Mădălina a mărturisit că nu a uitat că a pornit de jos și nu înțelege de ce oamenii trebuie să îi amintească mereu acest lucru.

Vedeta le-a zis că dacă și-ar ignora rădăcinile, nu s-ar întoarce aproape în fiecare săptămână la ai ei, unde se simte de fiecare dată foarte bine.

Mădălina Pamfile de la Bravo, ai stil: „Unii de la oraș sunt mai țărani decât cei de la țară”

„Nu am uitat de unde am plecat. Am o memorie foarte bună. La doi-trei săptămâni mă duc mereu la ai mei. Acolo mi-am făcut și eu casă și petrec destul de mult timp.

Am rămas același om. Nu știu de ce lumea e setată pe chestia asta. Cred că cei de la oraș vor să evidențieze că vii de la țară, de la coada vacii. Cred că sunt unii de la oraș care sunt mai țărani decât cei de la țară.

A fi om și a evolua nu ține de locul de proveniență. Niciodată să nu-ți fie rușine de unde ai plecat. Unii dintre voi ați uitat să fiți oameni, iar asta nu ține de locul nașterii”, le-a spus Mădălina Pamfile haterilor pe .

Nu este prima oară când Pamfile este nevoită să vorbească despre începuturile ei în showbiz. Tocmai de aceea și-a dorit să participe la Bravo, ai stil, pentru a le demonstra oamenilor că a evoluat și că nu merită să trăiască toată viața cu eticheta care i s-a pus în tinerețe.

Fosta asistentă tv, una din cele mai apreciate concurente

Mădălina Pamfile a făcut până acum figură bună în cadrul concursului de modă de la Kanal D. Vedeta a avut cele mai bune ținute de până acum, alături de Ruxi Opulenta.

Pamfile a recunoscut că apelează la ajutorul unui stilist pentru a face față competiției, însă machiajul și coafura cu care se prezintă în emisiune îi aparțin.

Mădălina a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani în special datorită relațiilor sale amoroase. A fost pentru o vreme iubita fostului primar al Constanței, Radu Mazăre și apoi asistentă de televiziune.