Ce se întâmplă cu Narcisa Suciu! Artista face 49 de ani

Cunoscuta interpretă Narcisa Suciu ne spune cum a cucerit-o soțul ei, antropologul finlandez Veikko Miettinen, și ce i-a oferit țara în care s-a mutat definitiv. De asemenea, dezvăluie momentele critice prin care a trecut, anul trecut fiind la un pas de moarte.

Narcisa Suciu vorbește despre soțul ei și dramele care i-au marcat viața

Astăzi, Narcisa Suciu împlinește, astăzi, 27 ianuarie, 49 de ani. De 15 ani trăiește în Findalnda, alături de soțul ei și de fiica, Daria. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta interpretă ne spune strategie a adoptat înainte de prima întâlnire cu viitorul ei soț.

De ziua ei, Narcisa Suciu ne spune ce îi reproșează cel mai des fiica ei, Daria. De asemenea, aflăm cum a scăpat de la moarte în vara anului 2022, atunci când, după un concert, a ajuns de urgență la spital, iar viața i-a fost salvată ca prin minune.

Narcisa Suciu: “Aveam septicemie deja, îmi explodase apendicele”

Narcisa Suciu a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum, acum câteva luni, a fost la un pas de moarte. Doar norocul, spune ea, a făcut-o să ajungă pe mâinile medicului care i-a salvat viața după o operație complicată.

”Aș spune că cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când a murit mama, dar au fost mai multe. Și când l-am pierdut pe tata, și când era să mor anul trecut. Am avut un spectacol lângă Baia Mare și mă simțeam puțin rău. Am început să vomit că în filmele de groază, aveam febră mare, dureri. De la Cluj am ajuns la Chitila, în avion am vomitat tot timpul. Când a trebuit să mă duc la cântare mi-am dat seama că nu mă mai pot mișca.

Am zis totuși să cânt două piese și am reușit să cânt o oră plus 3 bisuri. M-am dus acasă, mi-am făcut bagajul și direct la spital. Acolo mi-au făcut analizele, s-au speriat și m-au trimis la operație. Aveam septicemie deja, îmi explodase apendicele și nu am știut. Am avut norocul să dau peste un medic care mi-a salvat viața. Întâmplător era de gardă. Nici măcar el nu a înțeles cum am reușit să vin la spital pe picioarele mele”, ne spune Narcisa Suciu.

De altfel, după încercarea de anul trecut, Narcisa Suciu este mai atentă ca niciodată la sănătatea sa. Acesta este și motivul pentru care, anul acesta, face tratamente speciale pentru a fi în formă maximă pentru turneul pe care îl pregătește.

”Personal îmi doresc să fiu sănătoasă, pentru turneul acesta foarte solicitant. În fiecare zi în alt oraș, fiecare noapte în alt pat, kilometri pe drum. Mi-a fost groază să nu pățesc ceva pentru că sunt foarte mulți oameni angrenați în acest proiect. Am făcut terapie cu ozon pe venă ca să fiu sigură că nu încurc pe nimeni. La anul vreau să fac turneul din nou, dar cu cântece de dragoste, primăvara sau vara, dar numai cu muzică folk”, mai pentru FANATIK.

Artista, greu încercată de drame

La vârsta de 17 ani, mama. Iar tatăl când aveam doar 24 de ani. Cunoscuta artistă ne spune cum a reușit să meargă mai departe, în momentul în care, de fapt, trebuia să aibă grijă de fratele ei mai mic. Frate care, acum, susține cu mândrie artista, este un adevărat exemplu.

“Părinții mei aveau 4 copii și eu eram singura fată. Numai de mine nu aveau ei vreme și îl aveam pe fratele meu mai mic de care aveam grijă. Adevărul este că frații mei mai mari făceau tâmpenii așa că nu am fost în radar mereu. Aveam și note foarte bune la școală, nu aveau ce să-mi zică. În fiecare vacanță eram plecată cu formația.

Nu știu dacă am fost mai mult fata mamei sau a tatei dar, când eram bolnavă, tata se ocupa de mine. Mama mă răsfața, că eram singura fată, și îmi croia toate hainele. Nu am avut altă variantă, trebuia să merg înainte. Fratele meu mai mic avea 13 ani când a rămas fără mama. A trebuit, brusc, să am grijă de un adolescent și nu știam nimic despre asta. Cât a trăit mama nu am avut nicio obligație și atunci a trebuit să devin eu mama lui. Și astăzi este un om pe care te poți baza, un bărbat de cuvânt și de onoare cu care mă mândresc foarte tare.

Cel mai frumos lucru pe care mi-l amintesc, când trăiau ai mei, era armonia din casă. La noi în casă niciodată nu a existat violență fizică sau verbală. Pe noi nu ne-au lovit niciodată și chiar că le-am făcut pe toate. Eu nu am luat în viața mea nicio palmă da la cineva, nu știu cum e. Și vecinii, când se certau, o chemau pe mama să medieze”, declară cunoscuta artistă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce îi reproșează Daria, fiica ei

Narcisa Suciu se înțelege foarte bine cu fiica ei, Daria. Dacă acum, la 25 de ani, nu mai este cazul, atunci când era mică fetița mama Narcisa era strictă și ținea cont de reguli. De altfel, acesta este și motivul pentru care Daria îi face, acum, reproșuri.

“Ca mamă recunosc că mă mai enervez. Acum Daria are 25 de ani, nu mai este cazul, dar când era mică am fost severă, am avut reguli, o mamă destul de strictă. Îi spuneam tot timpul că nu sunt prietena ei, sunt mama ei. Că trebuie să mă trateze ca pe o mamă că prietene o să tot aibă.

Acum, Daria îmi reproșează că nu am lăsat-o să facă treabă în casă, să gătească și să facă curat. I-am zis că o să aibă timp să le facă pe toate când o fii la casa ei, dar la mine nu trebuie să facă”, mai spune, pentru FANATIK, Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu, poveste de amor ca în comediile romantice

Narcisa Suciu ne spune că, în afară de iubire, Finlanda i-a oferit respect și confort, fără să fie nevoie să apeleze la statutul de persoană publică. Pe soțul ei, Veikko, l-a cunoscut pe o platformă online. Aflăm cum a convins-o acesta că este, într-adevăr, jumătatea ei.

“Prima oară am trimis-o pe prietena mea să se întâlnească cu el. Era un festival de jazz în Finlanda și el a spus să o trimit să se întâlnească. Dacă am încredere în judecata ei să vadă că este un om absolut normal. Am simțit că este jumătatea mea de prima dată. Era un fel de confort, ca și cum ar fi fost cu mine dintotdeauna. Când a fost să ne căsătorim a spus: “Știu că ai avut 30 de ani foarte grei, eu aș putea să-ți ofer 30 de ani de liniște”. Este băiat deștept, antropolog, a știut exact ce să spună.

Hotărârea de a pleca am luat-o după ce ne-am gândit bine. Când am decis, în sfârșit, am încercat să nu ne mai uităm înapoi, am mers înainte cu hotărârea noastră. Am făcut tot posibilul să ne adaptăm. Dificil nu a fost pentru că ne-a ajutat familia soțului meu. Plus că noi am plecat din țară pentru că am vrut, motivul a fost iubirea, asta a făcut să fie totul mai ușor. Una e să pleci forțat de împrejurări și alta e să pleci la bine. Acolo, în Finlanda, familia soțului ne-a primit de parcă doar pe noi ne așteptau.

Daria s-a adaptat rapid, copiii își doreau să vorbească engleză cu ea, s-au adunat în jurul ei foarte repede. Daria este un om absolut neconflictual, are mereu o vorbă bună pentru fiecare. Pentru mine a fost nevoie de un an de școală ca să ajung la nivelul de obținere a cetățeniei. A fost cea mai grea limbă pe care am învățat-o vreodată”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață.