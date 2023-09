Ce se întâmplă cu un fost MasterChef de la Pro Tv! Face bani serioși din băut

Cosmin Tudoran ”rupea” topurile alături de Cassa Loco în perioada anilor 2000. Vindea ”fun” și reușea să cucerească România cu melodiile amuzante pe care le scoteau pe bandă rulantă. Succesul nu a durat mult, iar Cosmin s-a reorientat spre domeniul mâncăturilor și băuturilor fine.

Cosmin Tudoran, de la muzică, la MasterChef la Pro TV și vin

După ce s-a evaportat succesul din muzică, Cosmin Tudoran a decis să se reorienteze. Și a făcut-o cu maximum succes. Sau, cel puțin, cu suficient succes pentru ca sp ajungă în show. E adevărat, după plecarea celebrilor chef , să fie selectat pentru juriul MasterChef de la Pro TV.

Iar acolo a reușit să surprindă pe toată lumea cu felul în care analiza mîncărurile concurenților. Și, desigur, să își facă un nume și în afara muzicii. Ca specialist în gastronomie și, implicit, ca somelier. Pentru că, atunci când vine vorba de mâncare, un chef complet știe și ce licoare se ”asezonează„ perfect cu preparatul din farfurie.

Pasiunea pentru degustarea vinurilor de calitate – de la noi sau din alte țări – s-a transformat pentru Cosmin Tudoran într-o adevărată afacere. Iar de ceva vreme încoace, el este nelipsit de la evenimentele de profil sau de la cele frecventate, în cerc restrâns, de specialiști în domeniu.

Ba chiar, în ultimul timp este chiar o prezență pitorească la anumite evenimente. Nu de altceva, dar Cosmin Tudoran apare cu Vinomobilul lui. Iar cei care au curiozitatea (sau pofta) de a testa ce face fostul solist al Cassa Loco, au surpriza să îl vadă pe artist cu pahăreluld e vin în mână.

Cosmin Tudoran vinde vinul lui

Cosmin Tudoran, pe lângă recomandările și recenziile pe care le face pe site-ul lui, produce propria gamă de vinuri. Cea cu care, de altfel, se și prezintă la evenimente.

”Este o soluție modernă ce pune în valoare produsele personale lansate în ultimul an, gama vinurilor mele. Este dotat cu un frigider de vinuri (56 sticle), 2 mese rabatabile, 6 scaune de bar, LCD screen, sound system. Vinomobilul este o platformă de socializare și degustare, prietenoasă și accesibilă rapid, viabilă atât pentru degustările produselor proprii cât și a altor vinuri. (…)

Așa cum am visat să fac muzică, așa cum am visat să scriu versuri care să fie memorate de toată lumea, de la o vreme am început să visez să creez propriul vin. În sticlele de față ai parte de primul și al doilea ‘single lichid’ semnat Tudoran”, spune fostul jurat MasterChef, conform .

Câți bani face fostul jurat MasterChef

Afacerea pe care o are cu vinuri nu este una chiar proastă. Ba chiar, conform datelor consultate de FANATIK, Cosmin Tudoran a făcut bani frumoși din băutură cu Vinomobilul său.

Astfel, în ultimul an fiscal, Cosmin Tudoran a avut o cifră de afaceri de peste 200.000 de lei. Profitul a fost pe măsură, puțin sub 35.000 de lei. Asta doar cu afacerea legată de Vinomobil. Altă afacere, care are ca obiect comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, a avut cifre mai bune.

Conform informațiilor noastre, compania vinde chiar vinurile recomandate de Cosmin Tudoran. Iar a avut o cifră de afaceri de aproape 320.000 de lei și un profit de aproape 30.000 de lei.