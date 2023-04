Ce se întâmplă în procesul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Riscă artista să piardă custodia fetițelor?

Alina Sorescu traversează o perioadă extrem de dificilă. Artista își dorește să obțină custodia fetițelor sale, însă s-ar părea că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Chiar ea a vorbit despre actuala situație, dar și despre ce s-ar putea întâmpla.

Alina Sorescu, dezamăgită de decizia instanței

Custodia fetițelor însă rămâne o problemă majoră pentru cei doi. Asta în condițiile în care instanța a luat decizia ca fetițele să stea o săptămână cu mama și o săptămână cu tatăl lor.

Pentru artistă însă, acest program nu este deloc unul bun. Într-un interviu acordat pentru wowbiz.ro, aceasta a dezvăluit că se teme că fetițele ei trăiesc în haos, în condițiile în care sunt nevoite să se mute de la o casă la alta, în fiecare săptămână.

Pe de altă parte, Alina Sorescu speră ca în final, judecătorii să ia decizia cea mai bună. Cântăreața susține stabilitatea copiilor ei, atât cea emoțională, cât și cea de creștere. Astfel, dacă ar fi plimbate constant, acestea ar putea fi debusolate.

”E o situație delicată prin care trecem acum, Mai mult decât am declarat pe Facebook, nu am ce să spun în momentul de față, decât că am încrederea ca decizia finală să fie una în interesul fetițelor.

Acela de a avea o stabilitate din toate punctele de vedere: emoțională, de creștere, o continuitate a parcursului școlar. Ideea ca două fetițe de 9 și 6 ani să trăiască într-un mediu statornic fără să fie plimbate dintr-o parte în alta”, a mărturisit artista, pentru .

Ce relație există între artistă și fiicele sale

Mai departe, artista a vorbit și despre relația pe care o are cu cele două fetițe ale sale. Cele trei se înțeleg de minune, iar Alina Sorescu spune că sunt ”centrul universului ei”. De asemenea, aceasta spune că încă de la naștere, relația a fost una deosebită.

Mai mult de atât, cântăreața, care de altfel lucrează cu copii de ani buni, are diferite tehnici prin care știe cum să se joace, dar și să se impună în fața celor mici. Totul se bazează însă pe iubire spune ea, adăugând că speră ca lucrurile să se redreseze cât mai repede.

“Fetițele sunt centrul universului meu. Încerc să fiu cea mai bună mamă pentru ele. (…) Așa că, îmi place să cred că am acest echilibru între blândețe și fermitate atunci când este cazul, totul având la bază iubirea pentru copii.“, a mai adăugat artista, pentru sursa citată.