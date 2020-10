Ce se va întâmpla cu Diana Bart de la Flash Monden, după ce Prima TV a fost preluată de omul de afaceri Adrian Tomșa

Diana Bart, prezentatoarea Flash Monden, de la Prima tv, s-a întors din maternitate direct la pupitrul știrilor din showbiz, pe care le va prezenta în continuare.

FANATIK a aflat că noii acționari Prima TV au planuri mari pentru televiziunea preluată de la Cristi Burci, unde vor să aducă cele mai bune formate de pe piață, nume grele și vor schimba cu totul fața postului.

Printre vedetele norocoase care vor rămâne în continuare în trust este și Diana Bart, care va prezenta, la fel ca și până acum, Focus Monden.

Diana Bart și-a prelungit contractul cu Prima tv

Prezentatoarea tv a revenit din maternitate cu o nouă înțelegere cu televiziunea care a făcut-o cunoscută, după ce i-a dat pe mână Flash Monden.

FANATIK dezvăluie în exclusivitate că noua echipă de management de la Prima TV nu doar că a prelungit șederea vedetei tv, ci chiar are în plan să-i mai dea o emisiune care, deocamdată, este la nivel de filmare și discuții.

Diana Bart (38 de ani) a devenit mamă, la jumătatea lunii iulie, pentru a doua oară, iar la numai 4 luni după ce a născut a decis să revină pe sticlă, renegociind contractul cu Prima TV.

Prezentatoarea tv este căsătorită cu Mihai Dumitrescu, iar împreună mai au o fetiță pe nume Maira (3 ani). „Mă bucur că suntem bine și mulțumesc doctorilor pentru implicare, într-o perioadă dificilă. Sunt foarte fericită ca totul a decurs cu bine!”, spunea Diana Bart, la scurt timp după ce a născut.

După ce conducerea postului s-a schimbat au apărut zvonuri despre concedieri în masă, mai ales că planurile noului acționar sunt diferite și vrea să producă schimbări mari, în bine. Chiar și numele lui Șerban Huidu s-a vehiculat că s-ar fi numărat printre cei care vor fi dați afară, însă omul de radio a explicat pentru FANATIK că acest lucru nu este adevărat și că va continuă în aceeași formulă la Cronica Cârcotașilor, cel puțin până în decembrie, când îi expiră contractul.

Prima tv strânge cei mai buni oameni de pe piață

Cea mai nouă față care se alătură noului proiect este Roxana Hulpe, jurnalist Pro tv, care va prezenta cel mai important jurnal de știri Focus, de la ora 19:00, de joi până duminică, după cum am dezvăluit, în exclusivitate.

Alte două nume grele i s-au alăturat lui Orlando Nicoară, care se află în bord-ul noii conduceri de la Prima TV, numit și unul dintre cei mai buni oameni din media și online, lucrând ani buni și la Mediafax și Pro tv, iar printre acestea se numără Bebe Cotimanis (vocea postului Prima tv – a fost timp de 25 de ani vocea Pro tv), Anca Budinschi (director de programe).

După ce a fost preluată de la omul de afaceri Cristian Burci, Prima TV face parte acum din Clever Media Network, dezvoltat de afaceristul Adrian Tomşa, care mai deține și televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro, plus site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.