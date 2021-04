Ce semn a primit Nelu Ploieșteanu de la fiul său mort. Legătura dintre cele două decese

Nelu Ploieșteanu se va întâlni acum, acolo sus, cu fiul său care s-a stins din viață în urmă cu trei ani, iar întâmplarea face ca tatăl și fiul să fi murit exact în aceeași lună: aprilie.

Pe 21 aprilie 2018, Nelu Ploieșteanu a primit una din cele mai grele lovituri de la viață. Fiul său care avea mai multe probleme de sănătate a fost luat de Dumnezeu, iar la scurt timp după decesul acestuia, artistul a primit tot felul de semne de la el.

Invitat în urmă cu două luni la un post de televiziune, lăutarul a spus despre cum a cmunicat cu fiul său la scurt timp după moartea acestuia, testimonialul său făcându-le tuturor pielea de găină.

Nelu Ploieșteanu și fiul său au murit în aceeași lună

„Eu m-am mutat în noul apartament și acolo nimeni n-a deschis nicio ușă și imediat când am fost am găsit un fulg de porumbel!”, a povestit marele artist la începutul acestui an la Antena Stars.

Dar asta nu e tot. Cântărețul de muzică lăutărească mai spunea că la mormântul fiului său arde mereu o lumânare, acesta fiind semnul că acesta se mai afla printre cei dragi și voia să transmită ceva.

Ce semn a primit lăutarul de la băiatul său

„La noi arde lumina la băiatul meu de când a murit!”, a mai spus uimit Nelu Ploieșteanu. Soarta a făcut ca tatăl și fiul să fi murit exact în aceeași lună: băiatul s-a stins pe 21 aprilie, iar lăutarul pe 1.

Fiul lui Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, suferind de tetrapareză spastică. Mihăiță a rămas imobilizat la pat aproape toată viața, iar părinții au trebuit să aibă grijă de el ca de un bebeluș, în ciuda faptului că acesta trecuse deja de 30 de ani.

Deși le-a fost extraordinar de greu cu creșterea lui Mihăiță, Elena și Nelu nu s-au plâns niciodată, însă au vorbit de fiecare dată înăbușiți de lacrimă convingându-se singuri în multe apariții televizate că vor putea merge mai departe, că există o luminiță la capătul tunelului.

Din nefericire, cei doi au pierdut lupta cu viața la trei ani distanță, însă de acum sufletele lor se vor uni într-o altă lume.

