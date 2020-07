Ce semne își fac Sorin Cârţu și Cristiano Bergodi la finalul meciurilor! „Nu este atmosfera ca în 1991!”

Au mai rămas doar trei etape până la finalul sezonului, iar visul titlului este tot mai aproape de Capitala Olteniei. Sunt 29 de ani de când Bănia nu a mai văzut trofeul suprem cucerit de o echipă de fotbal.

Cu cinci victorii consecutive, Universitatea Craiova se află pe drumul cel bun, însă un pas greșit făcut de băieții lui Cristiano Bergodi o poate face pe CFR Cluj favorită în bătălia finală.

Fără spectatori pe stadioane și cu restricții impuse, Sorin Cârțu anunță că atmosfera nu este la fel ca în 1991, la ultimul campionat câștigat. De asemenea, președintele Științei și Cristiano Bergodi și-au creat o legătură specială.

Cârțu a explicat de ce atmosfera nu este la fel ca în 1991. Președintele Universității îndeamnă la concentrare

Universitatea Craiova mai are de disputat trei etape, două dintre acestea se vor desfășura în deplasare, cu FC Botoșani și Astra Giurgiu. Finalul de sezon va aduce derby-ul dintre olteni și CFR Cluj: „ „Mai sunt trei meciuri foarte grele, am ajuns într-un punct în care doar victoriile ne avantajează. CFR este un adversar foarte puternic. Cel mai bine pentru este să câștigăm cele trei meciuri. Sunt adversari ce au dovedit în play-off că sunt foarte buni. Este cea mai grea perioadă. Știm foarte bine ce poate CFR-ul, am rămas doar noi și ei pentru acest obiectiv maxim. Mie îmi place să fac o analiză, decât un preview, să dau un pronostic.

Îmi e teamă să nu fim la ora jocurilor viitoare într-o formă maximă, nu va fi ușor. În rest, de ce trebuie să-ți fie teamă? Dacă vom fi la fel ca în meciurile cu Astra, Botoșani sau CFR, va fi totul bine. Va fi o etapă crucială pentru acest obiectiv. Toată lumea așteaptă campionatul, vedem dacă vom fi în stare să-l realizăm”, a declarat Sorin Cârțu.

Antrenor la ultimul titlu câștigat de Știința, în 1991, „Sorinaccio” consideră că atmosfera nu este la fel ca în 1991, întrucât protocolul pentru Liga 1 nu permite accesul fanilor pe stadion: „„Nu e chiar atmosfera ca în 1991, nu există spectatori la meciuri. Îți dai seama ce atmosferă stranie a fost la partida cu FCSB și ce ar fi putut să fie? Ce meci ar fi fost, câtă lume la stadion, ce impuls ar fi primit și jucătorii. Astea sunt vremurile”

„Ne așteptam la astfel de declarații din partea celor de la CFR și FCSB”

Președintele Științei este de părere că atacurile la adresa clubului din Bănie sunt inevitabile și că Universitatea deranjează, mai ales că se află pe prima poziție: „Ceea ce s-a întâmplat cu FCSB a fost un obiectiv atins, am câștigat. Am fost surprins de contestările care au venit după meciul cu bucureștenii, dar am văzut și reacțiile oamenilor de specialitate, foștilor arbitri, și eu au spus că nu a fost influențat rezultatul. Nu i-a căzut bine FCSB-ului înfrângerea, mai ales că suntem la 13 puncte de ei sau nici nu mai știu la câte. De aici și atitudinea de frustrare pe care au arătat-o.

Așa se întâmplă când ești pe locul 1, de aceea există atacuri. Ne așteptam la astfel de declarații. Suntem pregătiți să facem față și să fim în luptă. E clar că această luptă nu se duce doar pe teren. Fiecare își expune opiniile. Eu nu sunt surprins de nimic, știm atitudinile lui Dan Petrescu și Gigi Becali. Normal că Universitatea deranjează, suntem pe primul loc, nu deranjează echipele de locul 2 și 3”

„Eu nu cred că va fi o problemă cu deplasările, la condițiile pe care le avem, n-are cum să existe oboseala deplasărilor. Avantajul terenului propriu nu prea există, mai ales că nu se joacă cu spectatori. Acolo, pe teren, este decisiv.”, a mai adaugat Sorin Cârțu.

FC Botoșani – Universitatea Craiova din etapa a 8-a a Play-Off-ului Ligii 1 se va disputa duminică, 19 iulie 2020, de la ora 21:00, pe stadionul „Municipal” din Botoșani.