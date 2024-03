Ce și-a cumpărat Iulia Albu după întoarcerea de la America Express: “Avem zece feluri diferite”

Iulia Albu a dezvăluit ce a făcut după ce s-a întors de la America Express. Vedeta a participat la reality show alături de iubitul ei, Mike. Cei doi au făcut câteva achiziții importante după întoarcere.

Ce a cumpărat Iulia Albu după ce s-a întors de la America Express

a dezvăluit ce a făcut după ce s-a întors din reality show-ul difuzat la Antena 1. Vedeta și partenerul ei și-au achiziționat arbori exotici, cum ar fi banani.

ADVERTISEMENT

După fiecare cazare din competiție, Iulia Albu și Mike au luat diverse amintiri, cum ar fi ardei iute sau fructe exotice. Vedeta are în casă mai multe plante exotice.

“La întoarcerea din America Express ne-am cumpărat șase banani. Din fiecare cazare plecam cu câte un ardei iute nou sau fruct exotic. Îl uscam cum apucam, inclusiv pe bordul mașinilor care ne luau la autostop. Chiar ei ne învățau cum să facem.

ADVERTISEMENT

Acum câteva săptămâni am plantat semințele. Avem în acest moment zece feluri diferite de plante de ardei iuți și un tomate del arbol care tocmai a ieșit…

Am în casă acum șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 m înălțime, patru tuya smaragda”, a spus fosta concurentă de la America Express pentru .

ADVERTISEMENT

Ce animale are Iulia Albu

De asemenea, vedeta nu are doar plante în casă, ci și animale sa insecte. Iulia Albu are o colecție de melci africani în casă, dar și o călugăriță de care a avut grijă, deoarece era rănită.

În plus, criticul de modă a salvat o pisică de pe stradă, pe care urmează să o dea spre adopție, deoarece are deja doi câini din rasa bulldog.

ADVERTISEMENT

“Mai am cinci melci africani uriași adoptați de la cineva care îi dona. Acum sunt izolați, ca au depus ouă. Îi hrănesc cu salată, cu legume și mai puțin cu fructe. Mai mult cu banane, mărul nu e prea ok pentru ei.

La America Express am avut în bagaj și două cochilii, una am făcut-o cadou, cu cealaltă m-am întors acasă. Cred că sunt regina animalelor…

Am găsit o călugăriță pe jos, avea un picior rupt, am luat-o și am îngrijit-o. Aceste insecte au însă un ciclu de viață scurt, mor iarna. Dar am o ootecă.

Acum am și o pisicuță, pe care am salvat-o din mijlocul străzii. Am mai avut și altele, dar și pe aceasta o să o dau spre adopție”, a mai spus Iulia Albu pentru sursa citată.

Iulia Albu și partenerul ei, Mike, au participat împreună la America Express. o perioadă, după ce au ajuns acasă, dar s-au împăcat.