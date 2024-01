Cum s-a schimbat relația dintre Iulia Albu și Mike după America Express: ”El vrea să fiu tot timpul cea mai bună”

Cum s-a schimbat dintre Iulia Albu și Mike după America Express. Criticul de modă susține că partenerul de viață vrea să fie tot timpul cea mai bună variantă a sa, de aici și discuțiile în contradictoriu dintre ei.

În ce fel s-a modificat legătura dintre Iulia Albu și Mike după participarea la America Express. Mărturia violonistului te va lua prin surprindere. Fostul participant de la Antena 1 a vorbit despre momentele în care nu mai suporta tensiunile din cuplu.

„El vrea să fiu tot timpul cea mai bună. Nu (n.r. – cu el nu este critic). Câteodată îmi folosește. Ce s-a întâmplat în America Express a fost ceva ce ne-a luat total prin surprindere, ceva ce anticipam.

De aceea am și spus în testimonial că vom pleca fie căsătoriți, fie divorțați de acolo. Cred că momentul cu bagajele a fost, totuși, momentul care ne-a distrus psihic de la începutul competiției”, a declarat Iulia Albu într-un interviu, scrie .

„Nu am să te mint, au fost momente când am vrut să o omor, dar nu am putut. O iubesc. Uneori trebuie să lupți. Îți dai toată silința și merge, deocamdată”, a completat Mike, mai arată sursa citată.

Pe de altă parte, Iulia Albu a mărturisit că partenerul de viață este cel mai mare critic al său, însă îi dorește numai bine. Fosta concurentă de la America Express consideră că cel mai greu moment din relație a fost când au luat-o pe drumuri separate.

Vedeta consideră că experiențele prin care a trecut alături de iubitul ei au adus și foarte multe lucruri bune. Fosta soție a lui Mihai Albu și Mike sunt împreună de 7 ani și acum par să fie mai uniți ca niciodată.

Iulia Albu și Mike, relație încercată după America Express

Iulia Albu și Mike, pe numele din buletin Mihai Iacob, au avut o relație greu încercată după , dar au reușit să treacă peste toate neînțelegerile. Au reușit să mai dea o șansă legăturii amoroase și chiar au început să lucreze împreună.

Cei doi apar mult mai des împreună atât pe rețelele de socializare, cât și la diverse emisiuni TV. Ultima oară, cuplul a fost văzut la iUmor. Ei au fost protagoniștii unei scene care are legătură cu povestea lor de dragoste.