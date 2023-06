Ce spun jurații de la Românii au talent despre Florin Călinescu? Dragoș Bucur și Bobonete dau tot din casă

Jurații de la Românii au talent au dat cărțile pe față! Au spus care era realitatea și mai ales atmosfera de la masa juriului pe vremea când Florin Călinescu făcea parte din echipă. Dragoș Bucur a fost cel care a spart gheața și a mărturisit și care era cea mai mare temere a sa atunci când a acceptat să facă parte din juriul emisiunii.

Dragoș Bucur, înțepătură voalată la adresa lui Călinescu: Auzisem și poveștile despre ăia care au plecat”

Din glumă în glumă, jurații de la Românii au talent au început să “dea din casă”. Dragoș Bucur a fost cel care a povestit totul despre cea mai mare temere a sa atunci când s-a așezat la masa juriului. Actorul spune că se temea că nu va putea face glume cu ceilalți colegi de jurizare.

ADVERTISEMENT

Printre altele, a spus și că a auzit povești despre cei care au plecat. Ori printre cei care au plecat se numără și Florin Călinescu. Mai mult decât atât, Dragoș Bucur specifică faptul că se temea să nu dea de “scorțoși”. Oare făcea cumva referire la fostul jurat, care nu prea accepta cu una cu două glumele?

“Asta a fost de fapt teama mea, că dau de niște scorțoși din ăia, dacă zici două glume, gata, s-a terminat, se oprește filmarea. Auzisem și poveștile cu ăia care au plecat. Faptul că am putut să fac glume, decente, din prima, că ne-am permis lucrurile astea, pentru mine a însemnat foarte mult.

ADVERTISEMENT

Adică tu vrei să-mi zici mie că până să venim noi se puteau face orice fel de glume. La televizor, mai ales când sunt mai mulți oameni, nu prea se fac glume. Mulți spun că au o imagine de protejat și nu poți să vii să-mi zici tu mie că fac o emisiune cu casele, în care plânge lumea”, spunea Dragoș Bucur în .

Imediat după ce a auzit ce a spus Dragoș Bucur, Andi Moisescu a intervenit și a adăugat o replică interesantă. “Se puteau face glume și înainte, dar eu le-am păstrat pe toate pentru voi doi, că știam că o să veniți”, a fost replica lui Andi Moisescu.

ADVERTISEMENT

Bobonete, dezvăluiri de la masa juriului despre Florin Călinescu

În completarea celor spuse de Dragoș Bucur a venit Mihai Bobonete. Dacă până atunci lucrurile nu erau foarte clare, iar Dragoș Bucur nu a spus cu subiect și predicat la cine se referă, Bobonete a confirmat totul. Comediantul a spus cu amuzament că Andi Moisescu și Andra erau niște suflete triste, atunci când îl aveau coleg pe Florin Călinescu.

“Așa mi s-a părut mie Andi cu Andra, atunci când era Călinescu acolo. Când am ajuns acolo asta am vrut să zic: ‘Așa frumușei și totuși așa suflete triste?’.

ADVERTISEMENT

Atât de buni, arătau impecabil, erau la masa aia, a început show-ul, frumoși și totuși pe interiorul lor ce traume ascundeau, ce plângeau în batistă când apărea câte un copil”, a spus Mihai Bobonete.

ADVERTISEMENT

Andra, certată de părinți din cauza sincerității de la Românii au talent

În podcast s-au dezbătut mai multe subiecte. Andra a recunoscut faptul că multe dintre și adolescență le-a spus pentru prima dată în cadrul emisiunii. Mai mult decât atât, nici măcar părinții cântăreței nu știau anumite detalii. Toate acestea le-au aflat direct de la televizor, iar Andra s-a ales cu o mustrare din partea mamei sale.

“Au aflat foarte multe lucruri părinții mei despre mine din culisele Românii au talent. Au fost chestii pe care nu le-am zis. Curiozitățile noastre, ale voastre, din copilărie, de iubiți. Mă suna mama și-mi spunea; ‘Tu fată, dar chiar trebuia să spui așa ceva?’.

Eu îi spuneam mamei că am zis așa, împreună cu colegii, nu m-am gândit că se va da la tv. Am zis că sunt adevăruri, nu am ce să fac. Sunt chestii pe care le-am trăit și nu avem de ce să ne mai ascundem de ele”, a mărturisit Andra în podcast.

Bobonete îl distruge pe Andi Moisescu: “Frigiderul tău zace de quinoa”

Printre hohote de râs, Bobonete, mai în glumă, mai în serios, cu Andi Moisescu. Îndrăgitul comediant a spus că Andi Moisescu obișnuiește să consume doar morcovi și quinoa.

De aici, la un roast în toată regula nu a fost decât un pas. Iar Bobonete a început să-i toarne replică după replică colegului de la masa juraților. Asta spre deliciul celorlalți doi jurați, care se amuzau copios la glumele făcute de Bobonete pe seama obiceiurilor alimentare ale lui Andi Moisescu.

“Aia e mâncare? Aveai două pungi din alea cu ce mănânci tu, morcoveață cu nu știu ce. Ce mâncare? Că frigiderul ăla al tău zace de quinoa. Îmi spui tu mie? L-am văzut pe fratele tău ce tras era la față, mi-a zis să mergem la o shaorma. Ai adus mâncare. Ce ai adus, nuci pecan? Murim de foame.

Bagi un mujdei la nucile alea pecan și o mămăligă, să vezi cum plecăm de aici, mai puțin cu 18 kilograme, că de aia am venit. Saci întregi de nuci pecan, aici se sparg saci întregi de nuci din alea de macadamia”, a spus Bobonete.