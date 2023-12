Ce spune Alex Bodi despre bărbatul care i-a suflat-o pe Ema Uta: ”Caracterul nu se discută”

Relația dintre Alex Bodi și Ema Uta și care a durat aproape doi ani, cu mai multe despărțiri și împăcări decât se pot număra, a ajuns, pare-se, definitiv, la final.

Ce spune Alex Bodi despre Ema Uta și noul ei iubit

Ai putea spune că, după ce s-au despărțit de (cel puțin) șapte ori până acum, Alex Bodi și Ema Uta s-ar fi obișnuit cu asta. Doar că, din ceea ce se poate vedea în jurul lor, ei încă sunt departe să accepte că celălalt ar putea ajunge în brațele altcuiva.

Iar când intervine orgoliul, lucrurile sunt și mai greu de accceptat. Iar dovada vine în urma ”descoperirilor” făcute despre bărbatul care i-a luat-o de sub nas pe Ema Uta. Pentru că, evident, Alex Bodi s-a interesat cine este curajosul care și-ar fi furat bijuteria.

Normal, după câteva întrebări, că nu este singurul rămas cu buza umflată. Ba chiar, iubitul Emei Uta ar fi fost, la rândul lui, implicat într-o altă relație, cu o domnișoară aproape cunoscută în lumea bună a Capitalei: Roxana Răducu. Teoretic model care se laudă cu cel mai voluminos piept dintre cele de meseria ei.

Cei doi suferinzi în amor s-ar fi întâlnit. Au vorbit, ca între prieteni de suferință, iar apoi au ajuns la o concluzie. ”Nu îmi doresc să acord decât câteva minute din viața mea acestui episod, pentru că nu merită nici măcar să fie catalogat ca o notă de subsol în povestea mea”, spune Roxana Răducu, la Xtra Night Show, conform .

Alex Bodi nu este însă la fel de calm. ”Nu vreau să dau prea multă importantă. Nu are cum să îmi strice nimeni ziua. Sunt acum cu cele mai iubite persoane din viața mea, fetele mele. Mi-au dat mai multe persoane (clipul cu Ema Uta și bărbatul cu care se săruta, n. red.), mai devreme.

Alex Bodi: ”Fiecare face ce vrea”

Nu sunt în măsura în care să comentez, fiecare face ce vrea, orice acțiune are o consecință. Am trecut prin momente în viața mea și mare rele, asta nici nu contează. Aici depinde de fiecare, nu am ce să comentez. Fiecare își asumă ceea ce face, să fie toată lumea împăcată. Nu ai cum să compari. Gusturile nu se discută, caracterul, la fel.

Ne cunoaștem de prin oraș, nu am treabă cu nimeni. E o femeie liberă, fiecare face ce vrea. A fost un șoc, eu o știu altfel de femeie, din ce îmi spunea ea. Nu are rost să deschidem subiectul.

Sunt foarte direct. Nu vreau să creadă că îmi dau cu părerea eu. Pentru mine lucrurile sunt clare. Eu nu pot să mă pun în sufletul altor persoane”, a declarat Alex Bodi, conform sursei citate.

Cu toate acestea, având în vedere trecutul nu tocmai liniștit al lui Alex Bodi, calmul afișat este doar ”la suprafață”. De altfel, nu a trecut un an de când în lumea mondenă se zvonea că între Alex Bodi și Ema Uta s-au desfășurat adevărate lupte fizice. E adevărat, pare-se că după o vacanță care, cu siguranță, a costat mai mult decât bugetul mediu al unei familii din România.