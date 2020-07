Ce spune Cristiano Bergodi despre partida cu FCSB. „Nu am o reţetă a victoriei! Mai avem patru meciuri până la vis”

Seara în care Universitatea Craiova a avut un înger păzitor deasupra stadionului! Ultima victorie a Științei în fața FCSB-ului, o sărbătoare tristă.

Bănia „arde” de nerăbdare să vadă partida dintre Universitatea Craiova și FCSB. Oltenii sunt văzuți ca favoriți în derby-ul de duminică.

Cu o victorie în meciul cu bucureștenii, „alb-albaștrii” nu ar mai avea mari emoții în ceea ce privește clasarea pe una dintre cele două poziții fruntașe. Totuși, știm cum sunt oltenii, astfel că ei își doresc totul. Antrenorul Cristiano Bergodi conștientizează faptul că sunt aproape de realizarea unui vis.

Bergodi a prefațat partida cu FCSB. Antrenorul Științei știe că nu va fi ușor cu bucureștenii

Derby-ul cu FCSB poate reprezenta o „descătușare” pentru olteni. Craiova are o singură victorie în 20 de partide cu FCSB: „Este un meci foarte important în acest moment al sezonului, ne apropiem de finalul sezonului. E o partidă dificilă, FCSB este o echipă foarte bună.”

Tehncianul Universității are câteva probleme de efectiv, astfel că nu se va putea baza pe Andrei Ivan: „Nu știu dacă vom schimba ceva. Mai avem un antrenament și vom vedea cum vom putea alcătui o echipă bună. Avem niște probleme, dar vom alinia un prim 11 foarte bun.”

Trupa lui Bergodi a strâns patru victorii din tot atâtea posibile, însă fanii „alb-albaștrilor” nu au fost ocoliți de emoții: „Se cer prea multe, contează să câștigăm, nu contează dacă cu emoții sau nu. Victoriile cele mai bune sunt cele cu emoții. Noi ne dorim să fie ușor, dar nu va fi ușor deloc cu FCSB, mai ales că Universitatea nu are prea multe victorii cu bucureștenii. Nu am o rețetă a victoriei cu FCSB, chiar dacă am reușit o victorie împotriva lor, pe vremea când eram la Voluntari. Fiecare meci are istoria lui. A fost un meci foarte bun din partea noastră, dar și FCSB a avut câțiva tineri în teren.”

„Eu nu simt această presiune, nu eu intru pe teren. Jucătorii s-au antrenat bine, jucăm un meci foarte important, dar trebuie să fim calmi, să stăm cu picioarele pe pământ și să conștientizăm ce trebuie să facem. Sperăm să spargem gheața. La fel a fost și cu CFR, dar am reușit să câștigăm acolo. Chiar dacă statisticile spun că nu suntem favoriți, eu cred că echipa poate face un rezultat foarte bun”

„Mi se par prea multe cinci schimbări. Ar fi un vis să jucăm cu trofeul pe masă.”

Numărul de înlocuiri a fost mărit la cinci, astfel că antrenorii din Liga 1 pot profita de modificarea adusă din cauza pandemiei. Totuși, lui Cristiano Bergodi nu îi surâde ideea de a schimba prea mult garnitura echipei: „Cinci schimbări mi se par multe. Nu putem face o schimbare doar de dragul de a schimba. Echipa a mers bine la Mediaș. Nu am avut emoții, jucătorii mei au controlat partida. Am fi putut da și mai multe goluri, am crezut că echipa merge bine și de aceea nu am schimbat prea multe.

„Jucătorii au conștientizat că suntem pe primul loc, sunt determinați și știu că nu am făcut nimic până acum. Mai avem patru meciuri până a ajunge la un vis. S-au pregătit bine, vom vedea și mental ce va fi, nu e ușor, sunt și emoții și trebuie controlate”, a mai adăugat tehnicianul Universității Craiova.

Universitatea Craiova și CFR Cluj se pot întâlni într-o partidă decisivă, chiar în ultima etapă: „Presiunea poate fi pe ambele echipe. CFR vrea să câștige al treilea campionat la rând, iar pentru noi ar fi extraordinar să câștigăm titlu, dar clar că presiunea va exista pe toți. Nu știu dacă putem avea victorii pe linie, nu sunt un magician, dar îmi doresc să câștigăm tot până la final. Și noi, și CFR, suntem la mâna noastră. Avem acel meci direct la final, va fi un vis pentru mine să jucăm cu titlu pe masă la partida din ultima etapă.”

În acest sezon, Universitatea Craiova și FCSB s-au întâlnit de trei ori. Au fost trei victorii ale bucureștenilor. Prima înfruntare a avut loc pe 15 septembrie 2019, atunci când pe banca Științei debuta Victor Pițurcă. Din păcate pentru acesta, echipa sa nu a reușit un joc excepțional, fără a avea vreun șut pe poartă! Golul victoriei a fost înscris de Juvhel Tsoumou, în minutul 89. „Piți” nu a avut prea mult noroc nici în returul sezonului regulat. Pe „Arena Națională”, FCSB a câștigat cu 2-0. Dennis Man și Florinel Coman au semnat reușitele în finalul primei părți.

În jocul din play-off dintre cele două formații, pe banca Științei s-a aflat Corneliu Papură. Oltenii nu au reușit să câștige nici de această dată. „Juveții” au pierdut cu un usturător 1-4, chiar dacă la pauză scorul era 1-1. Răzvan Oaidă, cu o „dublă”, Tănase și Man punctau pentru „roș-albaștri”, în timp ce golul Universității era înscris de Cristi Bărbuț.