Ce spune Lili Sandu despre Adela Popescu, după ce a înlocuit-o la Vorbește lumea: „Mi i-a lăsat așa”

Lili Sandu a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre cum s-a integrat la Vorbește lumea, după ce a înlocuit-o pe Adela Popescu, muzică și relația pe care o are cu Silviu Țolu, partenerul ei.

Lili Sandu, despre trupul de zeiță și experiența de la Vorbește lumea

și prezentatoarea de la ne-a spus și care e secretul aspectului ei fizic, de invidiat, la cei 44 de ani pe care îi are. și Bogdan, a ținut să îi mulțumească Adelei Popescu pentru că a format echipa în care ea s-a integrat din primele minute.

Mai mult, în cadrul acestui interviu, Lili Sandu ne vorbește și despre momentele pe care le petrece împreună cu soțul ei, pentru care găsește timp atunci când vor să… se simtă bine doar ei doi!

Vedeta: „Nu fac abuz de mâncare”

Bună, Lili Sandu! Vorbește lumea că… arăți prea bine! Care e secretul tinereții tale aparent veșnice? Ce mănânci, ce nu mănânci? Cum îți întreții fizicul de invidiat?

– Îți mulțumesc frumos pentru compliment! Secretul este… faptul că nu există niciun secret! Fac lucruri obișnuite și accesibile oricui. Fac sport și sunt atentă la ce și cât mănânc. Nu mă abțin de la nimic, dar niciodată nu fac abuz de mâncare. Sunt foarte activă din fire, dar mă ajută și faptul că am un copil! Faci mult mai multă mișcare când ești mămică. Nu în ultimul rând, aloc întotdeauna timp pentru îngrijirea mea. Folosesc produse cosmetice adecvate tipului meu de piele, care funcționează foarte bine.

Crezi că a reprezentat un avantaj faptul că ai fost mereu o apariție care a atras privirile? Te-ai lovit vreodată de prejudecăți pentru felul în care arăți? A trebuit să demonstrezi mai mult la începutul carierei tale sau totul a decurs firesc?

– Consider că un aspect îngrijit reprezintă întotdeauna un avantaj. Felul în care te prezinți este cartea ta de vizită. Prejudecățile au existat dintotdeauna și cu siguranță vor continua să fie prezente în toate domeniile, indiferent de persoana în discuție. Majoritatea femeilor se confruntă cu această problemă și sunt nevoite să demonstreze că nu sunt doar un chip frumos, ci mai mult decât atât, iar eu încurajez toate doamnele și domnișoarele să militeze pentru a demonstra cine sunt ele cu adevărat.

Lili Sandu de la Vorbește lumea o admiră pe Adela Popescu. Pentru ce îi mulțumește fostei prezentatoare de la Vorbește lumea: „Mă bucur că mi i-a lăsat ața”

Ești de ceva timp pe sticlă la Vorbește lumea și te descurci de minune! Ai primit vreun sfat de la Adela Popescu când ai preluat „conducerea”? Cum ți i-a lăsat pe mână pe Bogdan și Shurubel?

– Adela a contribuit foarte mult la închegarea echipei din care fac parte acum. Ea i-a ajutat enorm pe Shuru și Bogdan să se integreze în emisiune, a fost ca o soră mai mare pentru ei, iar eu nu pot decât să îi mulțumesc pentru faptul că mi i-a lăsat așa pe mână! (râde, n. red.)

Cum te înțelegi cu colegii tăi? Care sunt cele mai mișto lucruri pe care le-ai descoperit despre băieții cu care prezinți de când ești în acest matinal?

– Ne înțelegem foarte bine! Formăm o super echipă și ne completăm perfect. Shuru și Bogdan m-au primit cu brațele deschise în acest proiect. Am avut parte de un sentiment plăcut de apartenență la grup încă din prima zi. Nu am simțit că trebuie să fac eforturi pentru a mă integra în echipă, nici măcar o dată! Totul a venit de la sine. În fiecare dimineață, ne distrăm și ne dăm unul altuia un boost de energie. Energia pe care o transmitem pe micile ecrane este exact aceeași pe care o avem în pauzele publicitare.

Despre povestea de iubire pe care o trăiește cu Silviu Țolu: „Viața de cuplu nu se termină odată cu începerea vieții de părinți”

Ai fost de ziua ta într-o escapadă în Turcia și Silviu ne-a zis că a fost gândită treaba doar pentru voi doi. Cât de des îți mai permiți astfel de momente în doi, având în vedere că aveți și un fiu de care vă ocupați? Ești o fire romantică?

– Da, mă consider o fire romantică. Am un suflet de artist și îmi place să trăiesc orice secundă la intensitate maximă. Este perfect normal ca numărul momentelor petrecute în doi să fie redus substanțial în momentul în care deveniți trei, însă acesta nu trebuie să fie egal cu 0! Viața de cuplu nu se termină odată cu începerea vieții de părinți. Este foarte, dar foarte important să mai aveți clipe petrecute împreună… doar voi doi. Eu și Silviu încercăm pe cât posibil să nu ne neglijăm viața de cuplu și să mai avem parte de câte o escapadă romantică din când în când, măcar de câteva ori pe an.

Ai făcut o postare, la un moment dat, în care Thomas părea încântat de ideea de a avea un frățior sau o surioară. Toată presa a crezut atunci că vine al doilea bebe. Te-ai gândit la modul serios să îi faci surpriza asta fiului tău? Te vezi mamă de doi?

– Formula în care ne aflăm este perfectă, cel puțin acum. În momentul prezent, ne este bine în trei. Nu excludem posibilitatea unui frățior sau unei surioare într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat, însă cert este faptul că familia pe care o avem în momentul de față este ideală.

Acasă TV, rampa de lansare a lui Lili Sandu: „Îmi amintesc cu mare drag de acea perioadă”. Vedeta de la Vorbește lumea își mai dorește să cânte!

Cum ai trăit tu perioada Acasă TV? Cine a fost „Aproape de tine” când ai bubuit cu muzica ta? Ce amintire nespusă poți să ne povestești despre etapa aceea din viața ta?

– Familia mea a fost aproape, la fel și publicul care îmi aprecia și asculta muzica. A fost o perioadă minunată în care descoperisem muzica, dar și actoria odată cu primul meu rol în telenovela „Numai Iubirea”. Îmi amintesc cu mare drag de acea perioadă în care, pe lângă orele petrecute pe platoul de filmare, mă bucuram de mine ca persoană. O simplă fată venită dintr-un orășel mic, depășindu-și limitele și transformându-și visele în realitate.

De ce ai renunțat la muzică?

– Nu simt că am renunțat la muzică. Muzica a fost prima mea dragoste și va rămâne așa mereu. Dacă se va ivi ocazia să revin într-un studio de înregistrări, o voi face cu inima deschisă. Niciodată nu voi refuza o oportunitate sau un proiect care mi se potrivește.

„Aș dori să îmi pot feri copilul de tot ce e urât pe lumea asta, dar e imposibil”

Ți-ai imaginat vreodată, ca mamă, cum va arăta viitorul fiului tău? Care sunt capcanele în care nu ți-ai dori să cadă ca să nu sufere?

– Da, mi-am imaginat viitorul lui TJ de foarte multe ori… în diverse forme, ipostaze și contexte. Ca orice alt părinte, aș dori să îmi pot feri copilul de tot ce este rău și urât pe lumea asta, însă acest lucru este imposibil. Cu siguranță va avea și el parte de momente mai puțin fericite, de ipostaze în care nu își va găsi locul sau de prima dată când îi va fi frântă inima. Toate acestea fac parte din viață și te formează ca om. Totuși, visez ca TJ să fie fericit. Îmi doresc nespus de mult ca fiul meu să-și descopere pasiunea, să găsească acel ceva ce i-ar aduce sens în viață și i-ar umple sufletul de fericire. Vreau ca el să iubească ce face, să aibă parte de oameni care îi vor binele, să iubească și să fie iubit.

Cât de mult timp îți ia să te pregătești pentru Vorbește lumea? Cum arată ritualul tău dinaintea fiecărui matinal? La cât ajungi la studio, etc. Povestește-ne puțin despre forfota asta din spate pe care cei de acasă nu o văd.

– Îmi ia în jur de două ore. În cazul meu, diminețile încep foarte devreme. Mă trezesc, am propria mea rutină de începere a oricărei dimineți, după care îl pregătesc pe TJ pentru grădiniță. Silviu este cel care îl duce acolo. Odată ce băieții mei ies pe ușă, îmi adun repede lucrurile și fug spre platou. Imediat cum ajung, intru la păr și machiaj fiindcă timpul este extrem de limitat. Întotdeauna profit de faptul că stau degeaba în timp ce sunt machiată și coafată. Prin urmare, în acele zeci de minute primesc ultimele instrucțiuni înainte de începerea emisiunii. Așa cum bine știți, de la 10:30 la 13:00, suntem live, la PRO TV. Așa că… vă invit pe toți să vă petreceți diminețile alături de noi!