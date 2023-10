Ce spune Marius Elisei despre noua iubită! Ce nu suportă femeia care i-a luat locul Oanei Roman

Marius Elisei face declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre cea care i-a furat inima. Fostul soț al Oanei Roman a mărturisit că și-a găsit în sfârșit liniștea, deoarece asta își dorea din tot sufletul. În plus, Marius Elisei ne-a spus și ce nu suportă actuala lui iubită.

Cum l-a cucerit actuala iubită pe Marius Elisei: “Prin căldura ei”

Fostul soț al Oanei Roman este în al nouălea cer. Trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Asta datorită tinerei care i-a furat inima și l-a făcut să iubească fin nou.

ADVERTISEMENT

Marius Elisei a recunoscut faptul că acum, de când trăiește o poveste de dragoste cu frumoasa brunetă, este un bărbat fericit. Am aflat de la fostul soț al Oanei Roman unde s-au cunoscut cei doi și cum l-a cucerit noua iubită.

“Mă simt exact cum se vede, sunt un bărbat fericit și liniștit. Pe actuala mea iubită am cunoscut-o la o petrecere a unui prieten comun. M-a cucerit prin căldura ei, prin naturalețea și sinceritatea ei.

ADVERTISEMENT

Ea m-a cucerit prin simplul fapt că am găsit în ea ceea ce eu căutam și îmi doream de multă vreme și anume multă liniște”, a declarat Marius Elisei pentru FANATIK.

Fostul soț al Oanei Roman, despre ce nu suportă actuala iubită: “Nu se simte confortabil”

Marius Elisei a declarat că femeia care i-a luat locul Oanei Roman are o calitate pe care el o apreciază foarte mult. Nu știm dacă a dus lipsă de acest lucru în trecut, însă bărbatul spune că noua iubită a reușit să îl facă din nou fericit cu ajutorul calmului său. În plus, fostul partener al Oanei Roman a adăugat faptul că bruneta nu are legătură cu showbiz-ul.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Marius Elisei a spus că femeia nu se simte confortabil să fie în atenția presei. Iar asta deoarece nu face parte din lumea publică și

“Una dintre calitățile pe care le apreciez cel mai mult la iubita mea este faptul că e foarte calmă, iar asta îmi place mult. Ea este fizioterapeut. Ea a devenit persoană publică peste noapte, dar nu se simte confortabil. Ea nu face parte din această lume”, a mai adăugat Marius Elisei pentru FANATIK.

Întrebat cum se înțelege fiica lui și a Oanei Roman cu noua iubită, Marius a spus că totul decurge firesc. Relația celor doi pare să avanseze destul de rapid, iar Marius a vorbit și despre planuri de viitor.

ADVERTISEMENT

“Am avut o singură întâlnire până acum, iar lucrurile au decurs normal. Eu și iubita mea nu ne facem planuri de viitor, lăsăm totul să decurgă într-un mod normal și firesc”, a mai spus fostul soț al Oanei Roman.

Cum a reacționat Oana Roman la vederea imaginilor cu noua iubită a lui Marius Elisei

Oanei Roman nu i-a picat prea bine faptul că fostul soț s-a afișat cu noua cucerire. Vedeta a făcut mai multe postări pe pagina ei de Instagram, cu trimitere către Marius Elisei.

”Ați observat și voi că unii oameni, atunci când vă greșesc cu ceva, în loc să își ceară iertare, nu mai vorbesc cu voi?”, a scris cu subînțeles Oana Roman pe Instagram.

Iar acesta u subînțeles transmis de Oana Roman. În urmă cu câteva zile, vedeta s-a filmat în timp de fredona piesa „Colegi de apartament” de la Eva Timush și Vescan. Iar la descrierea postării, Oana a scris: „Fix așa. Așa că am trecut mai departe!”

Mai departe a mers și Marius Elisei, care a declarat că pe viitor și-ar mai dori copii. Cuvintele sale au fost scurte, dar concise: “Da, îmi mai doresc copii”, a spus fostul soț al Oanei Roman pentru FANATIK. Iar la întrebarea dacă vrea să-i transmită vreun mesaj Oanei, Marius Elisei a spus doar: “Nu am nimic să-i transmit”.