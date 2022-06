Ce spune Victor Rebengiuc despre ultimul rol pe scenă. Se retrage sau nu actorul în vârstă de 89 ani?

Victor Rebengiuc a fost invitat în emisiunea moderată de jurnalistul Claudiu Pândaru la Digi 24 și a profitat de ocazie pentru a lămuri diferența dintre ultimul rol și retragerea de pe scenă.

Victor Rebengiuc nu s-a retras de pe scenă

Actorul a recunoscut că după ce , la Teatrul Bulandra a fost înregistrată o cerere foarte mari pentru biletele de la acest spectacol.

Publicul a crezut că marele actor se va retrage de pe scenă și de aici a fost generat interesul uriaș pentru piesa ”Tatăl”. Aflat în fața acestei situații, a subliniat că nu s-a pus în niciun moment problema renunțării la teatru.

Tot ce a vrut să transmită la începutul lunii iunie a fost că nu va mai accepta pregătirea altui rol, din cauza problemelor de sănătate, inerente la o vârstă înaintată.

Actorul are probleme la picioare

”Nu înseamnă că mă retrag. Un rol îl poți juca și peste un an, doi, trei… Dacă voi mai fi în viață. Am jucat piese și 4, 5 ani la , la Bulandra… Rolul acesta îmi e aproape pentru că amândoi suntem bolnavi. Bolile noastre diferă. Eu sufăr de picioare, el suferă de cap. Am citit piesa…

Mi-a adus-o Ion Caramitru de la Paris pentru mine, dar n-am apucat s-o pun la TBN, pentru că atunci repetam ”Regele moare”. Pe urmă, el a plecat dintre noi și noua conducerea n-a prea fost interesată de ceea ce dorea Pino să facă. Și atunci am luat piesa și am plecat cu ea la Bulandra. Cei de acolo au fost foarte amabili”, a spus Victor Rebengiuc la începutul emisiunii.

În continuare, actorul octagenar a recunoscut că ar fi trebuit să fie mai clar când a lansat anunțul despre ultimul rol al carierei: ”A fost știrea falsă în legătură cu ultimul rol. Ei (n.r. – spectatorii) nu fac deosebire între ultimul rol și ultimul spectacol.

Anunț clar despre ultimul rol

De aici înainte, dacă mai vine cineva să îmi dea alt rol, nu o să-l mai iau. A fost un text foarte greu de învățat pentru că nu avea o logică. Textul era frânt.

E grea perioada asta. N-aș mai vrea să iau un rol nou. Nu mai am ce să câștig. Rolul ăsta e un premiu pentru mine. E un premiu mai mare decât oricare alt premiu. Lucrul ăsta mă face extraordinar de fericit. Este adevărat (că scena este pentru el și un medicament).

Când intri pe scenă, te concentrezi pe alte probleme. Te doare, sigur… Altfel, toată lumea ar intra pe scenă pentru a scăpa de dureri și probleme. Nu știu când au trecut 67 de ani. Am muncit extraordinar de mult. Și mi-a plăcut. Să mă țină picioarele, asta e tot. Sunt disponibil.”