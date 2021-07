Ce spunea Benone Sinulescu în urmă cu un an despre propria lui moarte, pentru Fanatik: „Nu mi-ar părea rău”

Benone Sinulescu a fost recent la un pas de tragedie. Marele cântăreț de muzică folclorică a fost găsit inert în locuința sa din comuna Bârzava din Arad și a fost transportat la spital.

Fanii artistului și oamenii care îl cunosc foarte bine au fost și sunt în continuare cu sufletul la gură. În contextul ultimelor evenimente din viața marelui muzician, vă reamintim ce spunea acesta acum un an pentru FANATIK, la începutul pandemiei.

FANATIK a stat de vorbă cu nea Beny în urmă cu un an pentru a afla cum se descurcă în pandemia de coronavirus. Acesta ne-a povestit printre altele că pentru el nu este un capăt de lume, dar a avut mereu grijă de sănătatea lui și a celor din jur.

Benone Sinulescu, pregătit pentru orice: „Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

s-a retras de câțiva ani în comuna arădeană, acolo unde și-a găsit liniștea și fericirea alături de soția lui, Elena.

Artistul a spus că are cu ce să își ocupe timpul liber, fiind pasionat în special de grădinărit. La un moment dat, marele cântăreț ne-a făcut câteva mărturisiri despre cum își imaginează sfârșitul vieții.

Benone a spus că nu i-ar părea rău dacă ar pleca la cele veșnice, amintind de faptul că a citit de nenumărate ori titluri false în presă. Unele publicații l-au dat mort de nenumărate ori, iar pe el acest lucru a început deja să îl amuze.

Artistul era vesel și energic acum un an

„Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic, dar eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului!

Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți.

Deci am murit de vreo șase ori în presă, dar vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”, a declarat Benone Sinulescu pentru FANATIK în urmă cu un an. materialul complet.

Cântărețul era plin de energie, pus pe bancuri și pe istorisiri despre viața sa artistică. Nimic nu anunța problemele care i-au băgat în gardă pe cei care îl apreciază.

Artistul se află în continuare în Spitalul Județean din Arad. Starea lui este stabilă și este conștient.