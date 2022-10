Ce studii are, de fapt, Dana Budeanu. Unde și-a făcut doctoratul cea care a lansat glumele cu mafioți, fătălăi și amețite

Ce are, de fapt, fosta soție a lui Radu Budeanu. Unde și-a făcut doctoratul cea care a lansat glumele cu mafioți, fătălăi și amețite. Vedeta a devenit cunoscută în urmă cu ani buni datorită unei rubrici de critică vestimentară.

Ce facultate a terminat Dana Budeanu. Stilista este renumită pentru vlogurile din mediul virtual în care critică femeile și bărbații

Dana Budeanu, născută Guțilă, este fiica lui Adrian Guțilă și a arhitectei Lucreția Guțilă. Bruneta este celebră pentru sfaturile vestimentare pe care le oferă în spațiul virtual, dar și legat de politică și alte subiecte.

A fost căsătorită cu în urmă cu ani buni, din povestea lor de dragoste venind pe lume două fete gemene. În perioada mariajului stilista învăța în Marea Britanie, fiind absolventă de marketing-management la Royal Holloway of London.

Ulterior, creatoarea de modă a făcut un master în European Business la London School of Economics. În plus, fosta vedetă de la Pro TV are un doctorat în integrare europeană la University College London.

Dana Budeanu, despre primul său loc de muncă

Dana Budeanu a avut o perioadă destul de lungă o rubrică în emisiunea moderată de Cătălin Măruță. Stilista are și o aplicație, dar și o emisiune online unde ia la rost bărbații pe care-i numește „fătălăi” și „mafioți”.

Legat de primul său loc de muncă, vedeta susține că acesta nu i se datorează fostului partener de viață. Brandul construit de stilistă nu are legătură cu Radu Budeanu sau cu revista deținută de acesta, ci cu o rubrică de critică vestimentară.

„Eu nu am fost niciodată soția patronului Ciao și Cancan. Eu m-am căsătorit la 22 de ani cu Radu Budeanu, băiatul de 21 de ani. Pe atunci nu exista nimic.

În afară de o fată de 22 de ani, care la acea vreme studia la Londra și de un băiat de 21 de ani, care nu terminase încă facultatea, de asemenea. Brandul Dana Budeanu are legătură într-adevăr cu o rubrica de critică vestimentară apărută în revista Ciao.

La acea dată aveam deja 25 de ani, facultatea, masterul și doctoratul terminate la Londra și un business aflat la început și condus da, de soțul meu”, a scris Dana pe blogul personal .