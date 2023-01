Ce studii are, de fapt, Ion Ţiriac. Este incredibil cum a reușit să-și ia Bacalaureatul

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o o avere estimată de Forbes la 1,3 miliarde de dolari, a fost împins de la spate pentru a reuși să-și finalizeze studiile. Astăzi este miliardar, având afaceri prospere, însă, în adolescență Ioan Gheorghe Maurer l-a ajutat să-și termine clasele, și, în doar patru luni, să își ia și diploma de Bacalaureat.

Ion Ţiriac, motivat de un pașaport pentru a luat Bacalaureatul

, și, de asemenea, cu o avere incredibilă. Are un adevărat imperiu, dezvoltat de la zero de el, adesea fiind pe primele pagini ale publicațiilor în care sunt prezentați miliardarii lumii, Forbes notând că are o fonduri de peste 1,3 miliarde de dolari.

Înainte de a fi omul de astăzi, fostul tenismen nu era tocmai un elev ilustru, și, nici măcar dornic de a termina liceu. Cel care l-a împins de la spate a fost Ioan Gheorghe Maurer, prin intermediul unui șantaj, determinându-l pe Ion Țiriac să-și finalizeze măcar o parte din studii.

, astfel că, el a fost nevoit ca în doar patru luni de zile să-și ia chiar și diploma de Bacalaureat.

”Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: `Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul`. Eu am reacționat: `Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!`.

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: `Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?`”, rememora Ion Țiriac în urmă cu mai mult timp.

”Țiriac a stopat ajutorul, pentru că, zicea el, nu putea descărca banii din contabilitate”

Ion Gheorghe Maurer i-a fost alături lui Ion Țiriac când a făcut primii pași în cariera de tenismen, și, ca semn de recunoștință, Ion Țiriac a promis că la bătrânețe îl va susține financiar. Jean Maurer, fiul fostului premier comunist, însă, susține că acest lucru nu s-a întâmplat, tatăl lui trăind din nimic în ultimii ani de viață.

”El i-a promis tatălui meu, după Revoluţie, că îl ajută financiar. Bătrânul avea o pensie foarte mică, iar eu fugisem deja în Germania, nu aveam bani şi, deci, nici posibilități să-l ajut. Ion Țiriac i-a fixat, aproape de jumătatea anilor ’90, un ajutor de 1.500.000 de lei pe lună, iar tata avea de la stat tot atât.

La un moment dat, Țiriac a stopat ajutorul, pentru că, zicea el, nu putea descărca banii din contabilitate. Contabilul lui Țiriac, îmi amintesc, era Rodica, soră-sa. I-a zis tatălui meu că îi cumpără alimente de la Metro, pentru că de acolo primește factură fiscală”, spunea Jean Maurer, fiul fostului premier comunist Ion Gheorghe Maurer.