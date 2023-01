Ce studii are, de fapt, Vica Blochina, faimoasa de la Survivor România 2023. Surpriza e mare

Show-ul Survivor România din acest an aduce în prim plan nume consacrate din showbiz-ul românesc și nu numai.

Ce studii are Vica Blochina de la Survivor România 2023

. Vedeta este extrem de cunoscută în lumea mondenă și a devenit celebră datorită carierei sale de balerină.

Ce s-a întâmplat însă în viața Faimoasei de la Survivor România până să cunoască celebritatea? Vica Blochina s-a născut în Lituania, iar o marte parte din viață și-a petrecut-o acolo.

Ulterior însă, vedeta a decis să își urmeze pasiunea și a intrat într-o trupă de balet. Aceasta și-a părăsit și țara natală, iar mai apoi a ajuns în București, unde s-a făcut remarcată datorită clubului Melody.

De aici și până la celebritate a fost un singur pas, iar asta o spunea chiar vedeta la un moment dat.

Ce studii are însă Vica Blochina? Faimoasa de la Survivor România povestea că a renunțat la Melody și a plecat în Cipru, unde a studiat turismul.

Mai apoi s-a întors în România și a urmat cursurile facultății Universitatea Bioterra, unde și-a definitivat studiile.

”Am renunțat la Melody pentru că am plecat în Cipru, la studii. Am studiat la Cyprus College of Tourism, după care am revenit în România, unde mi-am definitivat studile la Universitatea Bioterra”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina și pasiunea pentru dans

Deși are studii în turism, se pare că acest lucru nu i-a fost de folos, având în vedere că tot dansul i-a rămas în suflet. Vedeta povestea la un moment dat că cea mai mare pasiune a ei a fost dansul și că nu va uita niciodată perioada de debut, care i-a adus mari satisfacții.

De asemenea, tot dansul a fost cel care a ajutat-o să cunoască nume de mare succes din România și de asemenea, i-a oferit fel de fel de experiențe, unele triste, altele mai frumoase.

”Pentru mine, dansul e o artă, fie că e pe scena Operei, fie că e street dance. Am dansat cu pasiune și mi-a plăcut ceea ce am făcut, iar etapa din viața mea pe scena clubului Melody din București a fost o perioadă frumoasă a tinereții mele.

Am cunoscut multă lume, mulți artiști. Am avut experiențe, unele frumoase, altele triste, dar așa e viața”, a mai spus Vica Blochina.

Amintim că Faimoasa a primit o ofertă de nerefuzat din partea celor de la Pro Tv, pentru Survivor România 2023.